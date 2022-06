Unión Europea exigirá permiso especial de viaje a mexicanos

A partir de mayo de 2023, los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a los Países que conforman la Unión Europea (UE) necesitarán un permiso especial, que emitirá el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, mismo que tendrá una vigencia de tres años y permitirá realizar visitas de hasta 90 días.

“Dicho sistema se implementará para simplificar el proceso de autorización de entrada en el espacio europeo Schengen. También está diseñado para mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y proteger contra actividades criminales y terroristas”, según indica el sitio web creado para dicho permiso.

“Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países en la Zona Schengen”, abunda el sitio web donde se explica cómo funciona ETIAS. Hasta ahora, 60 países están señalados entre los que necesitarán dicho documento para poder visitar el espacio Schengen, ya sea por turismo o negocios.

Para concretar el trámite, se pedirá al solicitante la realización de un pago, cuyo monto aún no está definido. Los países que exigirán este permiso, comprendidos en el espacio Schengen, son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, y, Suecia.

Además, el ETIAS permitirá visitas a países Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que no son miembros de la Unión Europea, así como a Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania, que no pertenecen a la zona Schengen. Así como micro Estados de facto: Mónaco; San Marino y Ciudad del Vaticano. No obstante, Gautier Mignot, embajador de la UE en México, aclaró, el 8 de junio del 022, que los países de dicho bloque no van a pedir una visa a los viajeros mexicanos.

“Se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app [aplicación]”, escribió Mignot en su cuenta de la red social Twitter. El permiso especial tendrá un costo de 7 euros -alrededor de 149 pesos mexicanos al tipo de cambio actuañ- y obtenerlos sólo tomará unos minutos, según añadió el diplomático europeo, quien reiteró que dicho domuento no se pedirá antes de 2023 y no será solamente para los ciudadanos mexicanos.

Los mexicanos que deseen tramitar ETIAS tienen que llenar en línea un formulario de solicitud en el enlace: https://www.etiasvisa.com/es/solicitar-etias.

Allí se indican los pasos a seguir, que incluyen proporcionar datos biométricos: nombre completo, apellido de soltera (en caso de mujeres casadas), fecha y lugar de nacimiento, género.

Los solicitantes deberán tener a la mano su pasaporte -que debe tener validez de tres meses, a partir de la fecha de llegada al Espacio Schengen-, ya que los solicitarán los datos allí incluidos: número de documento migratorio, fecha de emisión y vencimiento. Asimismo, se requiere proporcionar la información de contacto actualizada.

Entre ellos la dirección, correo electrónico, número de teléfono, así como informar el país que se visitará primero. Una vez en el Espacio Schengen, los visitantes podrán desplazarse por los demás Estados miembros, por un plazo de hasta 90 días, aunque el país receptor tendrá la última palabra respecto al acceso.

El formulario incluye algunas preguntas personales, como formación académica y situación laboral del solicitante, para garantizar que el viaje no es para buscar trabajo en Europa, ua que en este último caso se requiere un permiso de trabajo. Otras preguntas están relacionadas con temas de seguridad. Por ejemplo, si el viajero ha visitado zonas de conflicto activas, o si tiene antecedentes penales, o si ha sido deportado de alguno de los Estados miembros de la UE en el pasado.

Finalmente, el solicitante deberá indicar si tiene familiares en el país que se visitará o en alguno de los Estados del Espacio Shengen. Una vez enviada la solicitud, la información será verificada y comparada en diversas bases de datos -incluyendo Europol- y se procesará de forma electrónica.

La respuesta a la solicitud, asegura la página web donde se dan los detalles de ETIAS, debería llegar “con bastante rapidez”. De ser así, el viajero recibirá su autorización vía correo electrónico, misma que deberá imprimir y presentar junto con el pasaporte al llegar al país de destino.