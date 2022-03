A la espera, Alcalde de Mazatlán, de que pasen 14 días después del Carnaval para analizar aumento de aforos

El Ayuntamiento de Mazatlán está a la espera de que pasen 14 días para analizar el aumento de aforos en los eventos públicos en el municipio, informó Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal explicó que aún no se puede determinar si ya aumentarán los aforos, pues todavía se tiene que ver si hay una subida de casos por el Carnaval de Mazatlán, y de no ser así, se analizaría el no poner restricciones en eventos masivos.

De momento ha pasado una semana apenas de que acabó el Carnaval Internacional de Mazatlán, por lo que habrá que esperar una semana más, para analizar qué tanto golpeó el Covid-19 al puerto, expuso.

El morenista indicó que vienen eventos importantes para Mazatlán, pero recalcó que hay que esperar a ver el comportamiento del virus, derivado de ello, empezarán a tomar decisiones.

"Viene la Semana de la Troca, Semana Santa, el Mazatlán Fest...vamos aumentarlos (aforos) esperando a que se cumplan los 14 días, acuérdate que 14 días es el tiempo que dura en incubarse el virus, vamos a esperar, y luego salimos con ustedes ¿era o no era?¿causó muertes o no?", expresó.