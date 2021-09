$!A los 13 años, Guadalupe empezó a vender periódicos. Hoy recuerda con cariño su paso por Noroeste

“Es un periódico muy bonito con mucha experiencia y me gustaba la información que daba, mi jefe de entonces me daba buenos precios y salía algo para las cocas”.

“Yo crecí vendiendo el periódico, pues tenía 13 años y andaba allá en los cruceros, en bicicleta, en triciclo, y me ganaba una feria, porque me gustaba andar en la calle y luego me enteraba de todo”, recuerda Guadalupe.

“Me decían y nos decían el hombre verde por el mandil, y a mí me gustaba porque era bonito conocer tanta gente, ya ahora que trabajo en los yonkes no es igual”, expresa.

“Me gustaba también leerlo porque ahí leía como se trabaja Mazatlán, cómo se hacen las calles, hablaba de muchos políticos: que Higuera, que esto y de mucha gente necesitada, muy padre muy bonito”.

Guadalupe comenta que dejó de vender periódicos porque Primera Hora cerró y muchos de sus compañeros se salieron de esa labor, así que él también lo hizo, porque quiso vender de otros periódicos que le ofrecían.

“De esos no me gustaba vender esa política y esa información, a mí me gustaba el Primera Hora y el Noroeste y aunque ya no hay Primera Hora es un gusto saber que cumplieron 48 años como usted dice”, señala.

“A mí me gustaría que toda la gente que no tiene trabajo lo vendiera, que lo volvieran a gritar en las calles, en las tiendas como antes y que las nuevas generaciones supieran qué es el periódico”.