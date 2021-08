Los docentes no han recibido capacitación sobre cómo serán las clases presenciales, cómo serán los cuidados, cómo deben atender los nuevos perfiles de los alumnos, entre otras cuestiones, explicó Ismael Alvarado Vázquez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de distintos artículos educativos.

“No es si las escuelas están limpias, más que las escuelas, a los maestros es a quienes se debe de preparar para el regreso a clases (presenciales), al profesor hay que prepararlo”, dijo en entrevista para Periódico Noroeste.

Alvarado Vázquez detalló que el maestro no va a encontrar dentro del aula a alumnos con el mismo perfil, si no que encontrará a niños que llevan más de un año sobreviviendo a la pandemia por Covid-19, menores que han enfrentado una vida distinta a la que tenían antes de la emergencia sanitaria.

Hasta esta semana la disposición oficial es que en Sinaloa se regresará a las aulas el lunes 30 de agosto, pero no será obligatorio, pues aquellos padres de familia que consideren que sus hijos o ellos mismos están expuestos al regresar a las aulas, sus hijos podrán seguir las clases a distancia.

Al abrir los centros educativos, muchos de ellos se descubrieron con daños considerables a su infraestructura, como el robo de cableado, tuberías.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura no ha dado a conocer qué planteles serán activados para regresar, pero se aclaró que no será en todos, más bien en donde sí se pueda.

“Ahorita las escuelas todas están saqueadas, hay que hacer un gran esfuerzo no sólo para limpiar si no para hacer que funcionen. Sí, sí podría haber condiciones para regresar, pero no las han construido”, apuntó el ex profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.