Pese a que algunos Alcaldes de los municipios que corresponden al Distrito 06 decidieron no recibirla o trabajar en conjunto con ella, la candidata a Diputada Federal por Morena, Olegaria Carrazco Macías, ahora va por su tercer periodo en el Congreso de la Unión Parte de sus gestiones a nivel federal, dijo, tienen relación directa con gestionar el recurso para obras públicas apremiantes para los Municipios y con este recurso se tiene que cubrir la demanda, las necesidades y problemáticas que se detectan en campaña, por ejemplo en temas como alcantarillado, pavimentación, infraestructura carretera, luz eléctrica, alumbrado, etcétera.

“Se manda el presupuesto, este presupuesto llega, pero hasta ahí nos hemos quedado, yo asumo lo mío, que si he venido a tocar puertas al municipio ‘a ver se aprobó un presupuesto para infraestructura, se aprobó un presupuesto para que se hiciera esto”, explicó. “Ahora sí voy a tocar la puerta para si me escuchan o si me ven los presidentes municipales, les voy a volver a tocar la puerta, porque toqué, toqué y toqué y algunos no me abrieron; como Diputada Federal te encargan con el secretario porque el Presidente no te puede ver o no te quiere recibir, pero para eso vamos, no crean que vamos a verlos para tomar un café”, advirtió. En sus recorridos y toque de puertas mencionó haber encontrado quejas por el alcantarillado y el drenaje; la falta de pavimentación de las colonias, que cuando llegan las lluvias se inundan y vienen las enfermedades; además de que en algunas partes les quitaron las lámparas porque se las iban a cambiar y no se las cambiaron, y específicamente mencionó al Gobierno de Mazatlán y Elota.

“El caso Mazatlán, yo toqué varias veces la puerta y me recibía el secretario, ‘muy bien, ahí luego la ven, muy bien’, pero queda inconcluso el sentir de la gente y la problemática de la gente y vuelves a quedar mal”, reveló. “Otra de las personas que también pues quizá no me abrió la puerta y no estuvimos insistentes, fue la Presidenta Municipal de Elota, pero a Elota le fue muy bien, a lo mejor no me necesitó porque hacía las cosas bien, te pudiera decir, pero ahí sí apoye yo con la subestación eléctrica en el 2019”. En municipios donde sí se tuvo participación activa, como es San Ignacio, se consiguió la carretera a Tayoltita con una inversión de 226 millones; y en Cosalá una carretera colindante que llega hasta Durango. Sería la cuarta elección en la que participa Ante el cuestionamiento del porqué pretende ser Diputada Federal por tercera vez, Carrazco Macías aclaró que esta sería la cuarta elección en la que participa y resumió su carrera política en el partido, como una trayectoria de mucho trabajo en territorio que la hizo ganar la confianza del fundador y actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Estoy trabajando en territorio desde el 2013 con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, me tocó tocar puertas desde La Concha hasta Mazatlán, recorriendo toda la ciudad”.

La candidata que en sus inicios trabajaba como maestra de enfermería y también era enfermera jefa de piso en el IMSS, tuvo su primera oportunidad de ser candidata a Diputada Federal en 2015, cuando Morena aún no tenía una estructura política; además fue parte de la integración del partido y trabajó abriendo brecha junto al ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, recordó. En 2018 nuevamente la lanzaron a la elección, donde ganó por primera vez y en 2021 les pidieron preparar a alguien para el puesto y nadie quiso, confesó, por lo que se le designó de nuevo como candidata, resultando electa. “En el 2021 dijeron ‘saben qué, está el territorio trabajando, preparen a alguien’, pues nadie quiere meterse a trabajar, el sol está muy fuerte, tienen que gastar, no quieren caminar, pero muchos ahorita ya se están metiendo a la política, pero decirles que esto no es de un escritorio, quien piense que va a llegar, no va a llegar tan sencillo detrás de la silla, tenemos que caminar”, señaló. “Caminé al 2018, llegué al 2021 igual, hoy también yo dije ‘yo no quiero ir de Diputada Federal porque voy a recibir tomatazos’ esa fue mi respuesta, yo así sinceramente lo dije en la mesa. Por qué auguraba eso, porque la gente pregunta ‘¿Oye Ole, pero por qué tu otra vez?’, lo único que les puedo contestar a todos los ciudadanos, por mi trabajo regreso nuevamente, por un trabajo que se me reconoce a nivel nacional, que se me reconoce donde yo llego a mis municipios que he trabajado”, presumió.