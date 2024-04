”Sí se han acercado diferentes candidatos, nos han hablado, nos han pedido el apoyo para movilizar gente en sus campañas, pero sí todos nos están hablando”, dijo Landell Osuna a pregunta expresa en conferencia de prensa para dar a conocer públicamente a los integrantes de la nueva mesa directiva que tomó posesión el pasado 25 de enero.

”Tenemos que brindarles ese servicio, no es exclusivo de uno, es para todos, estamos abiertos para todos, es un servicio que vamos a prestar nada más”.

Entre otros puntos, reiteró que es una petición de los partidos políticos o coaliciones en general, no hay alguna línea para alguien en particular, sino que es un servicio general.

”Es un servicio que nos piden, no es que nos paguen, nos dan una ayuda nada más para el diésel, una compensación, no es un servicio en sí, nada más les prestamos las unidades y ellos les dan el diésel a la unidad, dependiendo lo que nos pidan ellos, yo no sé lo que vayan a pedir, te pueden pedir un carro, tres carros, 10 carros, 20 carros, no sé, espero que no sean muchos porque tampoco queremos dejar a la ciudadanía sin camiones”, continuó, entre varios puntos.

El próximo lunes 15 de abril incian en Sinaloa las campañas para alcaldías y diputaciones locales, por lo que prácticamente todos los candidatos a puestos de elección popular ya estarán en campaña a partir de esa fecha.