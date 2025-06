Abogados de Sinaloa exigen estrategias reales ante ola de violencia y estigmatización

MAZATLÁN._ Una profunda preocupación ante la falta de resultados concretos en materia de seguridad y la ausencia de estrategias efectivas por el Gobierno de Sinaloa, fue la que expresó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Ramón Alberto Velderrain Armenta.

A nueve meses del repunte de hechos violentos en la entidad, Velderrain Armenta compartió el temor que existe entre la ciudadanía para desplazarse hacia otras regiones del estado, principalmente a Culiacán.

“Estamos preocupados porque ya han pasado nueve meses y no se arregla, no vemos señales de que se vaya a arreglar. Entonces nosotros estamos preocupados porque a la sociedad no nos han demostrado nada. Hay preocupación de parte de nuestro gremio por la sociedad”, dijo.

Lamentó que Sinaloa continúe estigmatizado a nivel nacional e internacional, al ser asociado comúnmente con violencia y narcotráfico, lo cual genera desconfianza.

Asimismo, destacó como esta desconfianza se refleja incluso fuera del estado, cuando los ciudadanos sinaloenses viajan a otras partes del País.

“Cuando se habla de Sinaloa, luego se relaciona con violencia, desgraciadamente está estigmatizado nuestro estado. Si salimos de nuestro estado y ven la placa de Sinaloa, inmediatamente nos paran”, dijo.

El representante del gremio jurídico expresó que el gobierno ha fallado en garantizar la paz en el estado, tanto por la falta de acciones efectivas como por la escasa claridad de sus estrategias de seguridad.

“Este gobierno le ha fallado a los sinaloenses. No hay una estrategia clara, la sociedad no percibe ninguna. Que anden patrullas en las calles no disuade a los delincuentes y eso lo vemos todos los días”, dijo.

Velderrain Armenta recordó que recientemente se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece bases para la seguridad pública.

Indicó que esta reforma otorgó un mayor número de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública federal para actuar como Ministerio Público, pero afirmó como estas herramientas no han sido utilizadas de manera eficaz para alcanzar la tranquilidad.

“Este gobierno le ha fallado a los sinaloenses, se está violentando el derecho humano que se tiene a la paz y a la tranquilidad consignada en la Constitución local y la Constitución federal”, dijo.

“El legislativo a nivel federal ha dotado a este gobierno de las herramientas jurídicas para que alcance su propósito, la paz y tranquilidad de este país y no la ha alcanzado”, puntualizó.