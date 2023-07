Las lluvias que cayeron la mañana de este miércoles, principalmente al norte de Mazatlán, no fueron mayores a los 20 milímetros por metro cuadrado, por lo que no hubo mayores complicaciones, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum.

“La lluvia de hoy en la mañana duró prácticamente 40 minutos nada más, es una lluvia general en lo local sobre el municipio de Mazatlán, no tuvo mayores complicaciones, no tuvo mayores consecuencias, se concentró más en la zona norte de la ciudad que en otras partes, por ejemplo, aquí en el Centro no llovió, en parte del sur llovió muy poquito, en el oriente de la ciudad llovió muy poquito”, continuó Ruíz Gastélum en entrevista.

“Pero prácticamente la parte norte fue donde mayor precipitación se presentó sin complicaciones algunas, ...menos de 20 milímetros, es el reporte que tenemos”.