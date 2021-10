Acuerdan STJE y abogados mejoras en Juzgados Civiles y Familiares

Después de la manifestación realizada por profesionales del Derecho frente a los Juzgados Familiares de Mazatlán, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se comprometió con dichos abogados a realizar mejoras y brindar un mejor servicio en los Juzgados Familiares y Civiles con sede en este puerto y los Juzgados Mixtos del sur del estado.

“Se concretaron acuerdos y quiero reconocer la pronta respuesta del señor presidente (Magistrado Ricardo López Chávez) porque retomamos cosas que se habían ya tratado con el anterior (Enrique Inzunza Cázarez) derivado de aquella inactividad del año pasado en donde cuando pasan las cosas y se van a dejando volvieron a las mismas prácticas que ya no eran las que se requieren para que funcione de una mejor manera la aplicación de la justicia”, dijo el integrante de la agrupación Abogados Unidos de Mazatlán, José Guadalupe Morales Carrillo.

“Se hablaron temas básicos, decíamos que en las quejas principales estaban las quejas muy prolongadas para que nos permitieran checar expedientes, hablábamos del incluso trato despótico en algunos elementos que integran el Juzgado y que exigían incluso una cita exclusiva para una cosa y luego para otra y eso hace que se genere más tiempo en la solución”.

Fue la mañana del pasado miércoles cuando integrantes de Abogados Unidos de Mazatlán, así como de algunos integrantes de agrupaciones de abogados de manera personal realizaron la manifestación pacífica frente a los Juzgados Familiares ubicados en la Avenida Benemérito de las Américas, en el Fraccionamiento Campo Bello, para exigir una mejor atención en dichos juzgados y en los del Ramo Civil en este puerto.

Por ello al día siguiente, a las 18:00 horas en Culiacán, tuvieron una reunión presencial con el nuevo titular del STJE para tratar sus demandas, precisó Morales Carrillo.

“Se trató el tema de unificar criterios puesto que ahí mismo en ese edificio están actuando de manera diferente el Juez Primero Familiar, que es el que tiene más quejas, con respecto de la actuación de la Juez Segundo y del Juez Tercero, la Juez Segundo y Juez Tercero son recientes en el cargo, el Juez Primero tiene más tiempo ahí, al Juez Primero no le llamó la atención incluso estar presente en el enlace que hicieron, a nosotros se nos atendió presencialmente”, continuó en conferencia de prensa.

“Acudimos al Supremo Tribunal porque no es lo mismo que estar tratando en línea a que estemos directamente haciendo el compromiso, firmando un compromiso y logrando en este caso ya que se ponga atención a la necesidad no de nosotros en nuestra práctica, sino de las personas que confían a los abogados la solución de sus problemas”.

Precisó que el Magistrado Presidente del STJE se comprometió a instalar en dos semanas el aire acondicionado en la primera planta del edificio en donde están los Juzgados Familiares y en la tercera semana se tendrá ya instalado también el aire acondicionado en la segunda y tercera planta, pero eso no era lo más importante.

“Lo más importante es el funcionamiento de los Juzgados, sin embargo, el mejorar las instalaciones también se habla de la construcción incluso de torres donde estén concentrados los juzgados, en muchos estados de la República hay lo que se llama Ciudad Judicial, es decir, todo concentrado en un mismo lugar, Sinaloa no lo tiene”, expresó Morales Carrillo.

“Esperemos que nos cumpla esta parte de su compromiso que salió de él y que se concentren los juzgados en un solo lugar, lo que facilitaría a la práctica de nosotros los abogados hacer todo en un mismo edificio sin andar yendo de un lugar para otro”.

En lo referente a las citas para checar los expedientes dijo que se habla de eliminarlas incluso puesto que entendieron que el semáforo epidemiológico por el Covid-19 en verde les obliga también a ellos a actuar con las debidas precauciones de que ya no debe haber restricciones, pies el día de la protesta se dijo que mientras afuera ya hay semáforo verde adentro de los juzgados Civiles y Familiares siguen actuando como si hubiera semáforo rojo más que nada por burocracia basada de manera injustificada en la pandemia.

“Reconoció el señor Presidente (del STJE) que mientras esté el semáforo como lo tenemos ahorita declarado ellos también van a actuar en la misma medida de dar las facilidades siguiendo las reglas básicas que ya sabemos todos”, recalcó.

Con relación a los oficios en que les daban también las citas muy prolongadas y primero checar expedientes y luego hacer otra para pasar a oficios se comprometieron a que todo acuerdo que implique la emisión de oficios van a estar elaborados desde el principio ya con el acuerdo incluido y va ser una sola vez en que los abogados acudan.

Si se cumple dicho acuerdo se van a disminuir los tiempos que a partir de agosto del año pasado se empezaron a prolongar en todos los sentidos, reiteró el también director jurídico de El Barzón Mazatlán.

“Si volvimos al semáforo en verde lógico que las cosas ahí adentro tienen que cambiar”, subrayó.

En el funcionamiento de los Juzgados Mixtos en el caso de El Rosario, Escuinapa, Concordia, Cosalá, Elota y San Ignacio como son muy poco fiscalizados se van a hacer revisiones sorpresivas incluso por parte de personal del STJE en donde vean cómo se está actuando porque ellos aplican reglas propias, a diferencia de Mazatlán, ellos no tienen un buzón donde los abogados puedan meter promociones, escritos, las tienen que recibir directamente.

Pero pareciera que a los jueces antes se les prohibía hablar con los abogados.

“A partir de antier, dice el señor Presidente, todos los jueces tienen facultades de tratar los temas de manera directa, de que en su personal detecten quién es el que está fallando porque va a ser el reflejo del Juez, les recalcó que no puede fallar un actuario, un secretario de acuerdos, una encargada de oficios, un enlace, el enlace quien envía los documentos a un área que se va a notificar que se llama coordinación de actuarios, así hay un atorón para empezar de los expedientes que si no se canalizan no se notifican nunca, a todo eso se comprometieron”, dio a conocer.

“Un seguimiento que se le va estar dando por lo menos cada 15 días y un compromiso también de nuestra parte de respetar las reglas de esperar el orden, de esperar al compañero que está copando la ventanilla y de no aglomerarnos si vemos más de tres personas adentro, también nosotros de nuestra aparte responsablemente hacemos el compromiso que vamos a seguir las reglas que ya están impuestas desde un principio y que no vamos a relajar de ninguna manera el nuevo orden y la facilidad que se los va a brin dar”.

Dijo que a partir del viernes 1 de octubre se notó un cambio total en los juzgados en este puerto, hubo puerta abierta, no se limitaron fichas, por lo que era necesario la protesta para que se diera este cambio, pues se había dejado pasar muchos meses en donde los abogados confiaban en que el personal de los juzgados entendiera que son una parte importante en esta sociedad para impartir justicia oportuna porque la gente así lo reclama.