Criticó la manera de hacer campaña de sus contendientes, de manera unilateral, donde solo se dedican a hablar en sus mítines y no a escuchar las necesidades reales de los grupos que se convocan ante ellas.

“Ir a un mitin, llegar a un lugar, hablar desde un templete y retirarte a la Ciudad de México después de eso es no conocer un estado, es no conocer la problemática de las personas, es no conocer los problemas que están enfrentando los jóvenes, las jóvenes, la sociedad y que no sirve de nada”, precisó.

Por tanto manifestó que ir a las universidades es tener un diálogo directo y frontal, en donde cualquier persona puede decir lo que quiera, manifestarse y existe una ida y vuelta en las necesidades y preocupaciones de las personas, lo que permite que al final haya un resultado social.