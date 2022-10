Acusa ‘El Químico’ Benítez acoso mediático en su contra

MAZATLÁN._ Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, afirmó que está siendo víctima de acoso por parte de la prensa.

Dicho señalamiento vino luego de que varios medios de información publicaron una nota en la que el Presidente Municipal hablaba sobre trabajadores del Ayuntamiento que pretende despedir y usó una analogía de ratas que saltaban del barco.

Por tanto, Benítez Torres defendió que no les dijo ratas como tal.

“Lo niego totalmente, fíjense la analogía que hice, así como las ratas brincan de un barco que se hunde, pero no les dije que eran ratas, así lo hacen las ratas, no que fueran ratas”, reiteró.

“Yo apoyo y respeto la libertad de expresión, pero también la mía, tenemos derechos, no es posible que pongan palabras en mi boca que no dije. No les dije que eran unas ratas, que así como las ratas que brincaban de un barco que se va hundiendo, pero no les dije que son unas ratas”.

Ante esta situación, Benítez Torres manifestó que se siente víctima de un acoso mediático de los medios de comunicación.

“ Dista mucho, usan mucho la información... estoy recibiendo un acoso mediático increíble”, señaló.