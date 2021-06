$!Adultos mayores de 60 años superan enfado, coraje y cansancio tras vacunarse contra el Covid-19

“La vacuna genera confianza para los morritos, yo recuerdo cuando era niño, fui miedoso para las vacunas, pero me decían ‘¡déjese vacunar morro!, y ahí va, la del sarampión, y nunca me dio sarampión, y contra la polio, y nunca me dio polio, todavía no me gustan las vacunas y de todas formas vine solo a que me vacunaran para que no me dé Covid-19”, expresó Conrado Salinas, a quien apodan “El Maromero”.

Llegó solo, a pesar de ser del grupo de edad de 70, a bordo de la motocicleta que lo caracteriza y con sus dos perros, a los que dejó atados mientras recibía la vacuna.