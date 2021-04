Adultos mayores en Villa Unión sienten ‘bocanada de aire’ tras vacunarse contra el Covid-19

Los adultos mayores de 60 años que este martes acudieron al Polideportivo de la comunidad a vacunarse contra el Covid-19, dijeron que esto les da esperanza y nuevos aires para vivir, en una crisis sanitaria que en Mazatlán ha arrancado la vida de más de 900 personas.

La gente tiene que cuidarse: Eva

Aunque ya se vacune contra el coronavirus, la gente tiene que seguirse cuidando, igual como lo ha hecho durante la pandemia para prevenir el contagio de Covid-19, dijo la señora Eva López Lizárraga, de 80 años, quien este martes recibió la primera dosis de dicha vacuna en el cobertizo de El Roble, al sur de Mazatlán.

“Tiene que cuidarse la gente igual”, añadió.

Una de sus familiares que la acompañó a vacunarse dijo que le parece excelente idea que el gobierno haya propuesto acudir a El Roble, a unos 7 kilómetros al oriente de Villa Unión, para vacunar a los habitantes.

“Me parece excelente idea que en gobierno haya propuesto esto de venir al pueblo”, continuó la persona consultada.

La señora López Lizárraga dijo que durante la pandemia se ha cuidado quedándose en su casa, pues antes de que iniciara esta situación, salía a la tienda, a platicar con sus amigas, pero ahora después de vacunarse la gente tiene que seguirse cuidando.

“Muchas gracias por esta vacuna”.

Te salvan la vida por tanta gente que se ha ido: Guillermina

Para Guillermina Fuentes, de 63 años, y su papá Rafael Fuentes, de 91 años, vecinos de Villa Unión, el que los hallan vacunado contra el Covid-19 este martes significa que les salvaron la vida por tantas personas que han muerto, durante más de un año de la pandemia del coronavirus.

“(Me siento) contenta, haz de cuenta que te salvan la vida por tanta gente que se ha ido, está muy bien (la vacunación)”, dijo Guillermina Fuentes tras salir junto con su papá por la mañana del Polideportivo en esta sindicatura de Mazatlán tras ser vacunados, al igual que centenares de vecinos.

Agregó que con la primera dosis ya se siente más segura y esperará a que le toque la aplicación de la segunda dosis, en un mes más.

Recordó que durante el tiempo que va de la pandemia vivía con angustia y cuando salía sentía que ya regresaba con el virus.

“Con angustia y sales y sientes que ya traes el virus”, expresó.

En el caso de las personas que aún no confían en las vacunas, dijo que posiblemente tienen miedo por lo que se dice en las noticias, pero en su caso les recomendaría que se vacunen, porque eso les daría mayor esperanza de vida.

“Así es, mientras Dios permita y por lo pronto aquí estamos bien”, continuó.

Yo andaba con mucho miedo, ahora ya siento valor: Joaquín

Durante la pandemia del Covid-19 el señor Joaquín Ayala Valdez, de 85 años, andaba con mucho miedo, pero tras vacunarse este martes en el Polideportivo de Villa Unión, ahora ya se siente con valor.

“Yo tenía mucho miedo y ahora ya siento valor, no salía, ahí me la llevaba encerrado en la casa, decían mis hijos: si no tiene negocio en la calle no vaya, y no iba, ¿qué iba hacer?”, expresó ante este diario el señor Ayala Valdez.

Manifestó que por su edad ya no trabaja, pero antes de la pandemia salía a la plazuela de Villa Unión, donde radica, a platicar algo con sus amigos, a reír.

“Ya después de esto (de que comenzó la pandemia) ya no fui yo, se acabó todo, muchos jóvenes se han muerto, también adultos”, continuó.

Ahora que ya se vacunó, se siente con más esperanza de vida.

“Siempre se siente más bien uno, hay mucha gente que no quiere ponérsela (la vacuna), que tontera tan grande”, añadió tras manifestar que no le dijeron que tendrá que esperar a que le apliquen una segunda dosis posiblemente en un mes más.

Por ello, recomendó a quien no quiere ponerse la vacuna contra el coronavirus que se la ponga y así se sentirá bien.