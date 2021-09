Advierte Diputado riesgo fuerte de violencia por conflicto pesquero en el Huizache-Caimanero

Existe riesgo fuerte de violencia por el conflicto de presunta pesca ilícita entre cooperativas en el sistema lagunario Huizache-Caimanero donde la Conapesca debió haber puesto orden hace tiempo y no lo hizo, dijo el Diputado local y presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, Édgar Augusto González Zataráin.

”Estoy esperando al Secretario para ver cómo se va actuar en ese tema porque hay riesgos, riesgos fuertes, el día de hoy hablé yo todavía con algunos presidentes de cooperativas y me dice que se van a ir a la confrontación, al bloqueo de carreteras, etcétera, cosa que no debe ocurrir porque eso la Conapesca debió haber puesto orden hace tiempo y no lo hicieron”, añadió González Zataráin en entrevista.

”Dejan que eso corra y hoy puede ocasionar un choque, un conflicto muy fuerte que puede derivar en violencia, espero yo, no deseo que ocurra eso, pero yo veo muy preocupados, muy alterados a los cooperativistas en ese conflicto que tiene que ver con los ‘chacuacos’ “.

El viernes 17 de septiembre una comitiva de integrantes de la cooperativa pesquera de La Guásima acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para denunciar presuntas irregularidades en la captura del camarón y la falta de vigilancia en el sistema lagunario Huizache-Caimanero.

”Venimos para llegar a un acuerdo por este daño que nos está ocasionando la cooperativa Álvaro Obregón de no acceder a cerrar los ‘chacuacos’ de los que nos estamos quejando, explicó públicamente Luis Enrique Zambrano Jiménez, cooperativista de pescadores de La Guásima “Los ‘chacuacos’ son unos túneles que abren ellos por donde sale el camarón, sacan mucho camarón así”.

En legislador local González Zatarían dijo que en el tema de orden debe intervenir la Conapesca y en lo referente a la seguridad le corresponde al Gobierno del estado y Municipal.

”Pero la Conapesca es la que regula, en base a una norma debe regular esa práctica o mediar y llegar a acuerdos, entonces eso se hace con anticipación, se tiene que mediar, se tiene que llegar a acuerdos, porque también por otro lado son artes que ya existen desde hace muchos años, se hicieron tradición ahí en la zona y en otros años ha habido conflictos igual, no es algo nuevo”, continuó.

”El asunto es que se tiene que mediar, tiene que haber un réferi, tiene que haber ahí ahora sí un árbitro para poder regular eso, que es Conapesca, es la responsabilidad así, única y exclusiva de Conapesca en el tema regulatorio de la pesca”.