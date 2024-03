El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que espera un proceso electoral sin actos de violencia en Sinaloa y advirtió que a los funcionarios de su administración se les va aplicar la ley si toman decisiones indebidas durante el proceso electoral que inicia este 1 de marzo.

“Que no se metan a hacer campaña ni a hacer disimulos ahí como que no lo hacen y sí lo hacen, dejen que sólo los candidatos, los que tienen que hacer en materia de proselitismo lo hagan, los funcionarios no pueden hacer uso (de los recursos), a todos se les va aplicar la ley si toman decisiones indebidas, no se puede andar haciendo proselitismo”, expresó Rocha Moya.

También dijo que no quisiera que se tuvieran acciones de violencia en la entidad en este proceso electoral.

“Yo quisiera que no tuviéramos problemas de violencia, sí yo lamento que las ha habido en otros estados, sin embargo, yo creo que vamos a estar bien”, continuó.

En cuanto a la lista del Movimiento de Regeneración Nacional para candidatas y candidatos a las alcaldía de Sinaloa dijo que es la lista que mandó al Comité Directivo Nacional, solamente con un cambio.

“Pues es la que les mandé yo, solo el único cambio que está, es de la doctora de Guasave porque Felicitas optó por la Diputación federal, que ella salió en la Diputación federal entonces optó por ello, es el único cambio, los demás están así porque iban amparados con encuesta”, continuó.

Añadió que ve fortaleza en dichos perfiles para encabezar candidaturas a alcaldía en la entidad, finalmente en todos los partidos seguramente hay buenos y malos candidatos.

Además dio a conocer que todavía no tiene quién sustituirá a Estrella Palacios Domínguez como Secretaria de Turismo en Sinaloa porque es una mujer la que necesita poner en ese cargo, no ha tomado una decisión al respecto.

Recordó que hasta el momento han salido de su gabinete para ir en búsqueda de puestos de elección popular el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazares; la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, se encuentra en espera porque está propuesta para encabezar la lista plurinominal de (diputados), entonces seguramente que ahorita estará solicitando su licencia y ahí hay muchas mujeres (que pueden ocupar el cargo que ella deja).

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, ya pidió licencia y ahí hay una reposición temporal, y de aquí al 3 de marzo se esperan más salidas porque hay algunos que le han manifestado su intención de salir por la cuestión electoral y reconoció que son estas salidas se debilita su gabinete de trabajo, pero hay manera de reponer y hacer el trabajo.

“Sí se debilita, pero hay manera de reponer y hacer el trabajo, ya le entendimos al trabajo y hay muchos que pueden suplirlos y ayudarnos”, enfatizó el Gobernador.

También manifestó que quienes no salieron en las listas de candidatos de Morena no se le han acercado y en el caso de la lista a alcaldías se mandó con mucha anticipación y algunos estaban en la idea de que esa lista de podía modificar, pero ya no, le hablaba el de Guasave, pero hay un acuerdo del Instituto Estatal Electoral que dice que las dos grandes alcaldías de Sinaloa deben ser para dos hombres y dos mujeres las candidaturas.

“Los llamo a la unidad, a que trabajen, a que hablen con la gente con mucha sinceridad, respeten la libertad de la gente, la gente que los escucha, que recibe su mensaje que entiendan que no necesariamente porque los escucha y les reciba van a votar por ellos, que respeten sus libertades para que voten por quien mejor quieran”, expresó.

También dijo que ve en Estrella Palacios Domínguez una buena candidata para Mazatlán.

“La veo una buena candidata, ella es una buena candidata, bueno, finalmente no sé quién se le opone (quién es su contrincante), ya hay candidato del Frente (Fuerza y Corazón por México)”, reiteró.

Expresó que tiene todo el tiempo de la vida para nombrar a la próxima titular de la Sectur, puede no hacerlo, puede pedirle a alguien que esté ahí de encargada, no ocurre nada, hay ley para que se separen del cargo si quieren, lo que no tiene como Gobernador es una ley que lo obligue a hacer el nombramiento de una persona sustituta en ese cargo.

“Qué tengo que hacer yo, que en la Secretaría esté la persona que pueda firmar legalmente, por ejemplo con Enrique Inzunza pongo al subsecretario correspondiente porque el Reglamento Orgánico dice que ese subsecretario puede asumir inmediatamente las funciones, puede formar y puede expedir documentos y demás, en Educación no es la subsecretaria que puse, la que esté en la prelación, es decir, a la que le corresponde, pero le mando un documento y le digo te nombro encargada del despacho y ya eso le da la personalidad para poder manejar la Secretaría, personalidad jurídica y legal”.

Reiteró que aquellos que no están en las listas de candidatos los va a invitar a que estén con él en su Gobierno y el caso de Édgar González Zataráin, Alcalde sustituto de Mazatlán, es un extraordinario compañero y sabe perfectamente bien cómo es este proceso.

“Y él es un hombre que me va ayudar, además de que todavía le falta rato (como Alcalde sustituto, periodo que vence hasta octubre), tenemos que resolver los problemas, muchos que tenemos, el drenaje sobre todo y echar a andar las obras que tenemos, aquí tenemos ya una obra para empezar, es el puente (del Libramiento Colosio y la avenida Múnich), pero no solamente, ya estamos trabajando la Insurgente, ya estamos trabajando la primera parte, ya licitamos la segunda parte porque queremos terminar la Insurgentes hasta no sé dónde llega”.

Añadió que se tienen que hacer algunas obras chicas porque esas son las que dan mal olor, como el caso de cárcamos de drenaje y eso se va hacer muy rápido porque esas no se necesitan licitarse si no cuestan más de 1.8 millones de pesos, se tiene que invitar a tres o hacer una adjudicación directa y son decenas de puntos que se requieren atender y que están en diferentes partes de la ciudad.