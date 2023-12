“El crecimiento de la ciudad ha sido bastante importante, si no me equivoco ahorita hay como 130, 135 desarrollos en la ciudad, la preocupación es ¿los sistemas contra incendios o la protección contra incendios de esos edificios realmente es la adecuada?, anteriormente a esto los edificios de Mazatlán, que ya tienen muchos años, los sistemas contra incendios son completamente obsoletos”, enfatizó Saúl Robles.

“Tenemos el problema de los edificios que no cumplen al 100 por ciento con la seguridad que le tienen que dar al huéspedes, tenemos 15 mil habitaciones en la ciudad, son 250 hoteles de 4, 5 estrellas más 400 edificios que están ahorita ya establecidos como condominios y todos ellos, los condominios generalmente como son particulares no cumplen con las normas y qué va pasar cuando se queme uno de esos”.

Recalcó que las nuevas tecnologías de construcción no permiten que el incendio se confine, al contrario, los materiales de construcción están siendo cada vez más combustibles, más flamables, eso está siendo para los Bomberos una preocupación bastante grande.

“Y hablar con ustedes de esto, es hablar por ejemplo, si alguien de ustedes son desarrolladores o tienen un negocio que tenga que ver con la hotelería mi pregunta es ¿está protegido?, ¿la Estación de Bomberos más cercana en cuánto tiempo responde, toda su inversión o todo su patrimonio en cuánto tiempo se va acabar?, es una pregunta que nos tenemos que hacer, es un tema sensible y duro, pero es una realidad”, reiteró.

“Anteriormente se quemó un centro comercial en Mazatlán, Galerías, por qué creen que ese incendio no progresó, por el sistema contra incendios, nosotros no bajamos ninguna manguera del camión, trabajamos con el sistema contraincendios de la plaza, llegamos, adaptamos nuestras mangueras al sistema porque vimos que al principio estaba funcionando y dijimos bueno, el sistema está bien, podemos trabajar con él, por eso no hubo deficiencia de agua, no tuvimos que esperar a que llegaran pipas de abastecimiento”.

También dijo que en otras obras el desarrollador no se preocupa por poner hidrantes necesarios para que a los bomberos no les falte el agua ante un incendio porque consideran que es caro conectarse a la red hidráulica, el aparato, instalarlo, pero cuánto cuesta una plaza y en el caso de Galerías un buen sistema contra incendios la protegió, un sistema de alertamiento y de detección adecuado, un sistema de extinción adecuado hizo que esa plaza se protegiera.