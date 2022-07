Advierten que tarifa de peaje en la Autopista Mazatlán-Durango podría aumentar $200 en viaje redondo

MAZATLÁN._ Debido a la inflación, las autoridades federales han intentado aumentar el peaje de la Autopista Mazatlán-Durango en un 15 por ciento, reconoció Elvira Silerio Díaz, subsecretaria de Promoción Turística de Durango.

La funcionaria estatal explicó que ya se ha intentado aumentar la cuota, sin embargo, se ha logrado que se mantenga igual para que la gente siga visitando Mazatlán y viceversa.

“Ya ha pasado que nos han tratado de subir las tarifas en la autopista Durango-Mazatlán, y siempre se hace un esfuerzo para evitarlo, y aunque sube un poquito la gente sigue viniendo a Mazatlán”, mencionó.

“El año pasado creo que hubo un peaje de más de un millón de personas que vinieron de Durango a Mazatlán y viceversa, la verdad que somos un destino que se complementa, nosotros lo hemos trabajado con administraciones anteriores, incluso para promover el turismo internacional”.

La funcionaria duranguense detalló que algo que buscan es captar al turismo extranjero, que durante su estadía en Mazatlán también conozca Durango, y que aumenten los precios de las casetas entorpecería esta misión, que en primera instancia se plantea que sea de un 15 por ciento.

“Que la gente que viene a Mazatlán, sobre todo el mercado canadiense y americano se quede más días haciendo recorridos a Durango, entonces nosotros vamos a hacer la suma de esfuerzos con autoridades federales, estatales, para evitar que esos incrementos se den”.

Actualmente, el costo para transitar por esta vía es de 668 pesos por automóvil, es decir, mil 336 pesos un viaje redondo, por lo que si se le incrementa el 15 por ciento, sería 200 pesos más caro en un viaje de ida y vuelta.



- Cuando han tratado de incrementar la tarifa, ¿de cuánto estamos hablando?

- Siempre la quieren aumentar como un 15 por ciento y siempre intervenimos para que no se haga porque de por sí no es económico el costo de la autopista y esto no ha impedido que la gente siga viajando, pero creo que ahorita la prioridad, la inflación cómo está en la canasta básica, en todos los servicios tan alta, creo que tenemos que hacer una suma de esfuerzos para evitar que sigan incrementando los costos en los temas de recreación.



- ¿Qué tanto afectaría al turismo en dado que aumente la tarifa?

- Sí nos afectaría, por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se siga manteniendo en el costo actual... yo creo que nos pegaría como en un 15 por ciento de gente que pues pensaría antes de viajar y se quedaría en un turismo local.