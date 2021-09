$!Afecta desbordamiento del Río Presidio cerca de 310 hectáreas de cultivos en El Walamo y Villa Unión

”Toda esta zona es chilera, ya estaba preparado para sembrar, pero la gente perdió todo, es que es el mes ya para sembrar para diciembre, enero ya estar cosechando, ya estaban recién plantadas, pero el río se lo llevó todo”, añadió Hernández Zataráin, quien dijo que entre El Walamo y un rancho cercano resultaron afectadas cerca de 110 hectáreas de chiles.

”Se me murieron 5 vacas y un caballo, ahí mismo me las llevó para allá, ya no alcancé a sacarlas porque el río entró de la noche a la mañana, a las 9:00, 10:00 de la noche del sábado, no nos esperábamos tanta agua, había crecientes que nunca esperábamos que iban a subir y subieron”.