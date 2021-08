$!Aficionados mazatlecos menosprecian al Covid en El Kraken

En las puertas del estadio de futbol El Kraken pareciera que no existe emergencia sanitaria, que en Mazatlán no van más de mil 200 fallecidos en números oficiales ni que, apenas unas semanas atrás, los hospitales no se daban abasto para atender a los enfermos de Covid-19.

El partido entre el Mazatlán FC y Tigres fue la razón de que cientos de personas se congregaran hace unos minutos en la primera puerta del nuevo estadio , filas que recordaban los tumultos del Carnaval de Mazatlán.