Afirma epidemiólogo que combinación de Covid e influenza no sería muy grave, porque son similares

Esta enfermedad que combina Covid-19 e influenza, no sería muy grave, dado que son muy similares, explicó Humberto Guerrero Valle, epidemiólogo.

El pasado 11 de enero la Secretaría de Salud del Gobierno del estado detalló que se presentó un paciente con este tipo de Covid-19 que se le conoce como “flurona”.

Valle Guerrero sostuvo que si bien hay que cuidarse, no representa más riesgo el tener ambas enfermedades, dado que son muy similares.

“La influenza-covid es muy rara, pero no sería muy grave porque son muy parecidas, se controlan fácilmente, el diagnóstico clínico es muy difícil hacerlo con alguien que no tenga experiencia, la combinación de la enfermedad es muy rara, pero no sería muy grave porque prácticamente es la misma, el virus se parece mucho”, mencionó.

El médico dijo también que hay otro tipo de combinaciones que son más preocupantes, como lo es el dengue y el Covid-19, sin embargo, es algo que no se ha presentado en la entidad aún.

“Es posible (combinación de dengue y Covid-19), pero no se ha dado, pero es muy grave puesto que sería una situación de dos enfermedades que tienen gravedad cada una por su lado, se potencializan en un momento dado, es muy raro verlo porque el organismo es muy específico en ese tipo de reacciones”, subrayó.

“No ha habido esos casos, a pesar de que ya tenemos dos años con el nuevo virus y con muchos años con el dengue, que tenemos más de 20 años con el dengue ya”, añadió.

Sobre la letalidad en Sinaloa, Valle Guerrero sostuvo que algo que ha ayudado para que no se presenten decesos es la vacunación, dado que se han presentado muchos casos, pero los decesos son mínimos.

“La vacunación ha sido clave, más del 90 por ciento de la población tiene sus dos dosis, su esquema básico ya los tiene, y eso ha ayudado muchísimo, y también debido a que Ómicron en su patogénesis, en su capacidad de producir la enfermedad, no es tan letal como el otro, no vamos a decir grave, porque no se sabe con mucha exactitud, porque va empezando esta situación con la cuarta ola”, precisó.