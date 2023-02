“Y yo he saludado ese gesto como un buen principio, aunque la cancha está dispareja porque 18 meses de haber avanzado ellos (los otros tres aspirantes) con campañas personalizadas, con campañas anticipadas, con propaganda política en los estados y municipios nos puso en desventaja a pesar de que son ilegales estas acciones, pero nosotros no acudimos a nada que violentara la ley”.

“Hace 15 días apenas el partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional y su dirigente rectificaron y corrigieron la exclusión de la que fui objeto durante 18 meses en donde no me mencionaban, no se referían a mí y no tenían ninguna intención de hacerlo, la perseverancia nuestra, la legitimidad que nos asiste nos permitió ser incluidos”, añadió Monreal Ávila, quien es Coordinador de los Senadores de Morena en el Congreso de la Unión.

“Tengo mucha seguridad en mí mismo, tengo confianza en que la propuesta que estamos presentando llegue a la cabeza y al corazón de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin partido y pueda lograr emparejar un poco, si el partido actúa a partir de ahora con honestidad intelectual y con apertura democrática voy a crecer porque soy el más preparado”, recalcó el Senador por la República este viernes en entrevista ante este diario en Mazatlán a donde acudió para estar este sábado en el Informe de Labores del también Senador de la República, Raúl Elenes.

“Lo digo sin falsa modestia y sin excesos, soy el que tiene más experiencias en el servicio público, 42 años, tres veces Diputado federal, tres veces Senador, Gobernador (de Zacatecas), Alcalde de la Ciudad, Regidor, Secretario de Gobierno, maestro universitario en la UNAM, o sea, tengo un currículum más fuerte, más compacto y de más experiencia que ninguno”.

Lo anterior lo manifestó en referencia a los otros tres aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Entonces a pesar de que está muy horizontal la cancha espero un poco emparejarla, que la gente en los 8 meses que quedan nos conozca y aprecie nuestra propuesta”.

Con respecto a las versiones que mencionan que el que se le haya excluido por 18 meses de las “corcholatas” de Morena en busca de la candidatura presidencial se debe a que no ha sido buena su relación con Andrés Manuel López Obrador, Monreal Ávila dijo que el Presidente de la República es muy fuerte como líder y como principal constructor de ese partido político.

“Es el líder moral, aunque él no acepte ser líder moral, pero su voz es muy fuerte y si no te menciona, o si te descalifica peor aún, se te acaban las posibilidades, entonces el Presidente sí es un activo que orienta e incluso decide y obviamente la preferencia política expresada en estos 18 meses no soy no”, reconoció el político zacatecano.

“Siempre he luchado contra la adversidad y contracorriente, pero aún así estoy dispuesto a hacerlo y quiero mantenerme en Morena porque fue una responsabilidad y un esfuerzo nuestro fundarla, no es propiedad de nadie y creo que tengo legitimidad moral, asistencia política, me asiste la razón porque soy un hombre de causas y por eso voy a mantenerme a luchar aquí dentro de Morena”.

“CON EL PRESIDENTE ME UNE EL RESPETO, ME UNE LA ESTIMACIÓN”: MONREAL ÁVILA

El aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República y Coordinados de los Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la relación que tiene actualmente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador es buena.

“Buena, con el Presidente, desde hace 26 años que participo con él, me une el respeto y me une la estimación que yo le tengo a él, nunca he expresado un comentario indebido no voy a actuar en detrimento de su carrera y de su estilo y de su Gobierno”, añadió el ex Gobernador de Zacatecas.

“Creo que ha hecho un gran esfuerzo por darle un rostro distinto a la Nación, por cambiar el régimen político y por dar paso a una transición política más igualitaria, más equitativa y más inclinada a los pobres, a los sectores más vulnerables”.

También expresó que es buena su relación con los otros tres aspirantes a la candidatura presidencial por Morena.

“Tengo una buena relación con la doctora Claudia Sheinbaum, le tengo respeto, estimación, para mí ha sido una buena gobernante, no ha estado exenta de sortear dificultades porque la Ciudad Metropolitana es una ciudad con muchas dificultades para gobernarse, mes muy vulnerable todos los días, a cada momento por la magnitud que representa, pero ha sido un buen trabajo en que ha realizado”, continuó.

“También puedo decir que con el compañero Adán Augusto López Hernández, (Secretario de Gobernación), me une una relación de respeto y bienestar, ha sido un interlocutor extraordinario con el Senado, la Constitución señala que él es el enlace y el representante del Ejecutivo a través del cual sostenemos relaciones de coordinación y ha sido muy respetuoso en su colaboración con el Senado de la República.

Del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que ha sido uno de los mejores funcionarios que ha tenido el Presidente de la República.

“Y con el Canciller para mí ha sido uno de los mejores funcionarios que ha tenido el Presidente, es un hombre eficaz, es un hombre prudente, es un hombre leal al Presidente, entonces es amigo él, Adán y Claudia somos compañeros y vamos a tratar de sacar las cosas adelante con unidad que es lo único que garantiza el triunfo del 24 (2024)”, recalcó Monreal Ávila.

“Si alguno de los cuatro o más se va fractura o renuncia Morena tendrá dificultades serias, la ruptura puede general alejarse de la ratificación del triunfo con el Gobierno en el 24, perder (perder la Presidencia de la República)”.

Reiteró que es simpatizante de la elección primaria, lo deseable para él sería que fuera una elección primaria la que seleccionara al candidato o la candidata, pero los estatutos de Morena no lo permiten y ve inviable que a estas alturas se quiera modificar el estatuto.

“Soy realista y lo único que he dicho, que aceptando las encuestas no las realice el partido porque el partido tiene un encuestador, para mí no es confiable ese encuestador, para mí, aunque sea confiable para los otros tres, pero yo estoy planteando una batería de encuestas, tres principales y dos espejo que vigilen a estas principales”, dio a conocer el aspirante a la Presidencia de la República por Morena.

“En los hechos serían cinco encuestadoras con casas distintas, que por supuesto es más difícil manipular a las cinco y es más difícil que estas sean susceptibles de maniobra para beneficiar a alguno”.

Lamentó que por la elección por medio de las encuestas en la candidatura al Gobierno de Coahuila se dio la salida de Morena del Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, porque es un buen tipo, es una gente esforzada que actuó con lealtad al Presidente.

“Y que me da tristeza que esté en este momento luchándose entre dos compañeros de el mismo movimiento, me da mucha tristeza que haya tres candidatos de un sólo movimiento y que deberíamos hacer un esfuerzo por llamar a Ricardo Mejía a que hiciera una alianza con Morena y con Guadiana para ganar el estado”, planteó.

“No sé si se logre porque se han lastimado mucho a través del discurso y se han alejado las posibilidades de una fusión o de una alianza de última hora entre las principales fuerzas políticas de Coahuila”.

Expresó que para evitar este escenario ya en la definición de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024 lo que se requiere en Morena es que haya apertura, equidad, reglas claras.

“Que haya apertura, que haya equidad, que haya reglas claras, que no haya cargada ni uso de recursos públicos o privados pero que sean usados de manera ilegal”, recalcó, “esa es la manera de cómo evitarse una ruptura”.

EL TEMA DE SEGURIDAD NO ESTÁ RESUELTO, SE NECESITA ATENDER CON URGENCIA: MONREAL ÁVILA

En caso de llegar a ser Presidente de la República, el actual Coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, enfatizó que hay cuatro temas principales que atender, el primero es la seguridad y revisaría el actual modelo que se aplica.

“Para mí hay cuatro temas que deben atenderse con urgencia, seguridad en primer término, de tal suerte que la coordinación entre los órganos policiacos y los órganos de justicia enfrenten con eficacia el crimen, a la delincuencia que ha avanzado en territorio”, subrayó el ex Gobernador de Zacatecas.

A pregunta expresa sobre si cambiaría la estrategia del actual Gobierno de López Obrador en materia de seguridad pública dijo que revisaría el modelo.

“Revisaría el modelo, lo he dicho con toda seriedad, lo revisaría, lo enriquecería y lo mejoraría”.

Lo haría por medio de la coordinación, colaboración, y la inteligencia, subrayó.

“Mantendría mayor interés y profundizaría las labores de inteligencia para ser más precisos en los puntos de dificultad en estos grupos de delincuentes organizados”, añadió.

También manifestó que ve difícil la actual situación de inseguridad como ocurre en Zacatecas, su estado natal y en Sinaloa con dos “Culiacanazos”, el más reciente el pasado 5 de enero tras la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, preso a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Lo veo difícil (el problema de inseguridad en el país), para mí es una asignatura pendiente, hay quienes no coinciden con esto y lo respeto, pero para mí es un tema que no está resuelto y que necesitamos atender con urgencia y que seguramente será uno de los reclamos principales en la campaña nacional”.

¿Con la participación de las Fuerzas Armadas también?, se le preguntó.

“Sí, claro, porque ya tienen facultades constitucionales para mantenerse presentes en labores de seguridad pública”, contestó.

Agregó que el segundo punto es el campo mexicano que tiene que tener más respaldo, también los pescadores, ganaderos, productores citrícolas, horticultores, de todas las ramas de la producción para lograr la autosuficiencia y ser un sector agroexportador en donde se generen no solo ingresos adicionales sino fortaleza a la economía del país.

“Tercero, para mí el tema del bienestar, van a mantenerse los programas sociales, va a fortalecerse toda la política social que el Presidente de México ha llevado a cabo en estos últimos cuatro años”, continuó.

“Y el bienestar, salud, educación, seguridad social, continuar con el ritmo de mejoría de los salarios mínimos, con el ritmo de garantizar pensiones dignas, con el ritmo de mantener una seguridad social que pueda a las personas ofrecerles una vida digna al final de su tiempo de trabajo productivo”.

NO HAY DESENCUENTRO CON EL PRESIDENTE: REITERA

El Coordinador de los Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que no hay desencuentro con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su trabajo legislativo, lo que se tienen son opiniones diversas.

“Lo que sucede es que tenemos que acostumbrarnos a que la autonomía de los poderes implica eso, yo le tengo respeto al Presidente, no hay desencuentro, tengo opiniones diversas como las que hoy expresó él sobre la legalidad y la legitimidad, sobre lo justo y lo legal, en efecto es un debate profundo que yo podría aceptar en el sentido de que el Presidente tiene razón en su indignación cuando criminales o presuntos criminales salen libres por fallas en el procedimiento o por algún plurito de carácter jurídico penal que esté en la ley y que eso le permite a través de ese resquicio liberar a criminales,”, continuó en entrevista ante este diario.

“Tiene razón el Presidente porque la lucha es muy difícil y la impunidad se anida en procesos deficientes que a juicio de los jueces los ministerios públicos no acreditan todo eso hay que revisarlo en la ley, todo eso hay que revisarlo en la norma jurídica y en el Estado de derecho, pero podemos lograrlo, estoy seguro”.

DEBE EL INE REALIZAR LAS ELECCIONES DEL 2024

El Instituto Nacional Electoral debe realizar las elecciones del 2024 pues a estas alturas no se podría improvisar una estructura nueva, manifestó el aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal Ávila.

Recordó que la reforma al paquete de leyes ordinarias en materia electoral pendientes en la Cámara de Senadores se encuentra pendiente, apenas esta semana se turnó a comisiones dictaminadoras, puede durar la semana que entra o la siguiente la que permita ya aprobar o no el Plan B de las cuatro leyes pendientes para que los partidos políticos y los legisladores inconformes puedan interponer los recursos que quieran plantear ante las instancias jurisdiccionales.

Monreal Ávila reconoció que está muy cercano es próximo proceso electoral, por lo que el INE debe organizarlas pues no es conveniente improvisar con una nueva estructura.

“Está muy cercano y hay incluso premura por resolver esto, la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) tendrá que resolverlo porque estamos justos en el camino, justos para el inicio de la organización y preparación de los procesos electorales”, continuó.

“Entonces va ser una elección la más grande en la historia de México, aparte de las gubernaturas y la totalidad del Congreso Mexicano, casi 2 mil municipios en disputa, habrá muchos puestos de elección popular que tendrán que disputarse y votarse por los ciudadanos en 2024”.

Por ello manifestó que el INE debe estar a cargo de estas elecciones.