En los hoteles de Mazatlán se comenzó a racionar el agua durante el fin de semana y con ello evitar regar jardineras, además existen centros de hospedaje que tiene plantas desalinizadoras, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, Julio Birrueta Covarrubias, sobre el desabasto del líquido en Mazatlán

Informó que hasta este lunes no han tenido problemas con los huéspedes, a pesar que desde el viernes observaron que ya había un problema en el sector hotelero.

“Hasta ahorita no ha habido queja de los huéspedes, cuando hay avisos sí nos apoya la gente. Y como se llevó a cabo el programa de racionamiento, hasta el momento no se ha complicado, pero se sigue manteniendo hasta que empiece a salir, y esta tarde se nos dijo oficialmente que ya le abrirían un poquito más para el viernes ya llegar a la normalidad” explicó.

“Si no suben el suministro esta tarde ya veremos con las cisternas más chiquitas y esperamos que con eso se arregle si no, nos pregunta mañana para saber como va, y bueno hasta ahorita no tenemos ninguna repercusión en ningún sentido ni en los clientes ni nada”, agregó.

Se le preguntó si los hoteleros no habían contratado el servicio de pipas de agua y comentó que no, porque las empresas no tienen de donde llenar sus camiones.

“Lo que pasa es que no hay de donde surtir, no están dando servicio porque no hay de donde tomar agua”.

Otro empresario del ramo hotelero, aseguró que sí estaban solicitando pipas y que por ello los turistas no se habían dado cuenta del problema.

Mientras que los dueños de rentas vacacionales en condominios, dijeron que tampoco se vieron afectados por el desabasto.

“No hubo problemas respecto al agua, muchos departamentos tienen tinacos o aljibes, y la verdad ninguno (huésped) tuvo problemas respecto a eso”, explicó un arrendador.