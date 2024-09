MAZATLÁN._ Tras los recientes hechos sucedidos en El Walamo la tarde noche del jueves, donde el Río Presidio desbordó completamente y puso bajo alertar a los habitantes de la comunidad, el Alcalde Édgar González Zataráin mencionó en entrevista este viernes que el personal de Protección Civil ya se hizo cargo de la situación y no pasó a mayores.

Ante al el alto nivel de agua que tomó el caudal en las últimas horas, el Alcalde explicó que sucedió porque la presa que abastece el río tiene buen nivel, además de afirmar que los pobladores pueden estar tranquilos, pues la situación se encuentran controlada por gente especializada en estos casos.

“Afortunadamente no pasó a mayores, afortunadamente estuvo Protección Civil, Eloy Ruiz estaba al pendiente de todo, siempre me mantuvo al tanto, y lo que sucede es que están abriendo la corriente porque la presa tiene buen nivel en estos momentos”, señaló González Zataráin.

“Entonces, lo que pasa es que le abren al desfogue de agua y hay un vertedor para cuando sube el nivel, pero nada malo hubo, sin problemas, no pasó a mayores, fue más que nada el susto, ya que los pobladores estaban acostumbrados a qué el flujo del río no subía, pero todo normal”.

“El reporte que me han dado desde Protección Civil es que la situación está controlada; yo no he ido a ver cómo está la situación allá, pero Protección Civil ya se encargó de todo con la creciente del río y está todo controlado”.

PREVÉ ALCALDE QUE BLOQUEO A ACCESO DE PLAYAS EN SÁBALO CERRITOS IRÁ A TRIBUNAL

Sobre la disputa que están teniendo actualmente los vecinos de 8 fraccionamientos de Sábalo Cerritos con una torre de condominios en la calle Playa Linda de Villa al Mar por el bloqueo a un acceso a playas, Édgar González aseguró que entiende el enojo de las personas al ver que taparon el paso que siempre ha usado, pero comentó que al ser una lucha de particulares, quizás lleguen a la instancia de tribunales.

“La gente se molestó y con justa razón quitaron el bloqueo, y qué bueno de verdad; digo qué bueno, porque pese a que es una propiedad privada, hay un conflicto entre particulares, ahí sí es un tema entre particulares, así que habrá qué ver si esto tendrá que culminar en los tribunales”.

Añadió que las acciones de los vecinos al tumbar la construcción de la barda que tapaba dicho paso peatonal son consecuencia de que los procedimientos sean muy tardados en resolver un veredicto, aunque desconoce que estatutos tengan esas unidades o concesionarias privadas.

“Sí los vecinos se armaron de valor e hicieron eso (tumbar la barda), pues adelante, porque hay procedimientos y son muy tardamos, así que a mucha gente no le gusta y actúan por su lado, pero eso ya es un tema interno, no es una vía pública ni compete al municipio; sabemos que sí es un acceso que por usos y costumbres siempre lo han tenido para ingresar a la playas, pero en realidad no se cómo estén integrados en esa unidad, deben tener sus estatutos”.

“Cuando hay denuncias o cuando los propios ciudadanos actúan es cuando nosotros nos enteramos de estos casos”.