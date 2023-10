MAZATLÁN._ Tras los abucheos en contra de ex militantes de otros partidos en la visita del sábado anterior de Claudia Sheinbaum a Culiacán, el movimiento de Académicos y Ciudadanos con Claudia Sheinbaum hizo un llamado público a la unidad en el Movimiento Regeneración Nacional y que no los dividan las candidaturas.

“El objetivo es un posicionamiento político que nos permita la unidad verdadera, el no desquebrajarnos, el cuidar el proceso, el que tengamos responsabilidades democráticas y que cuidemos nuestros procesos internos ya sea municipales, las situaciones que se lleven a cabo ceñidos a los estatutos, a la vida estatutaria, a nuestra vida institucional como partido, que es lo único que nos puede evitar desquebrajarnos o enfrentarnos”, dijo Daniel Ramírez Ordaz.

“Si nosotros vivimos una vida estatutaria no va a pasar nada, con respeto y con responsabilidad, ese es el llamado a través de este documento”.

En el documento presentado en conferencia de prensa este sábado, encabezada también por Jesús Sandoval Landeros, entre otros integrantes de la agrupación Académicos y Ciudadanos con Claudia Sheinbaum, se hace el llamado a la unidad y a evitar el divisionismo.

“Hacemos un respetuoso llamado a nuestros compañeros a evitar en divisionismo, a no caer en el juego de nuestros opositores , a fortalecer la unidad interna”, se expuso.

“Que no sean las candidaturas las que dividan nuestro movimiento. A unirnos en torno a la estrategia de nuestro líder nacional Andrés Manuel López Obrador y a seguir trabajando en sumar para ganar”.

Entre otros puntos, se establece que lo ocurrido el sábado pasado durante el encuentro con la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, en Culiacán, no debió ocurrir, fue un error.

“Lo ocurrido el sábado pasado no debió ocurrir, fue un error, ya que por protestar contra la adhesión de políticos de otros partidos se terminó por hacerle el juego a la oposición y a darle material para golpear a nuestro movimiento”, continuó.

También se dio a conocer que Morena está pasando por momentos de definición en su línea política y el proceso de selección de quien encabezará la Defensa de la 4T en Sinaloa y el País y los integrantes de la asociación citada han apoyado a Sheinbaum Pardo quien es su líder, así como en Sinaloa al Gobernador Rubén Rocha Moya y al líder nacional de Morena, Mario Delgado.

“Por lo tanto, asumimos y respaldamos la línea política nacional que ha abierto las puertas a nuestro movimiento a militantes de otras experiencias políticas, con la finalidad de acumular fuerzas para ganar la Presidencia en 2024, y la mayoría calificada en las cámaras (de Diputados y Senadores)”, recalcaron en la conferencia de prensa, entre otros puntos.

El también ex Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, Jesús Ernesto Sandoval Landeros enfatizó que en Morena todos los militantes tienen derecho a aspirar a una candidatura cumpliendo con los estatutos partidistas y nadie los va a reprimir si se siguen manifestando porque eso es un principio de la democracia participativa.

“Pueden seguir manifestándose, nosotros podemos seguir manifestando si algo no nos parece lo vamos a hacer, estamos en esa libertad, por eso lo del sábado pasado no nos asusta, es parte del movimiento, ¿dónde se permitía eso?, pues en Morena se permite, quiere decir que es un partido vivo, que es un partido que escucha, que nosotros podemos decir no estamos de acuerdo con nuestra dirigente, podemos decirlo con libertad y eso es parte de que el movimiento está vivo”, continuó.

“Si ahorita fueran las elecciones, ...las encuestas dicen que va con un porcentaje alto, pero también nosotros debemos actuar con responsabilidad, no podemos ser triunfalistas porque la elección de define en un día y se gana con votos, lo mismo podemos decirle a cualquier candidato que aspire por Morena el trabajo y el respaldo es de un gran dirigente, Andrés Manuel López Obrador”.

En el 2018 cualquier persona podía ganar una elección por Morena por el liderazgo de López Obrador, pero ahora no se pueden basar en eso nada más, por lo que cualquier compañero tiene el derecho de aspirar a una candidatura, pero lo tiene que demostrar con el pueblo, eso es fundamental de la democracia partidista.