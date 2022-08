$!Aguas negras corren por la Colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán; vecinos cierran avenida en protesta

Los vecinos de la colonia tomaron esta decisión porque ya no pueden dormir de la peste diaria que hay en el lugar, es insostenible, ya los niños están enfermando, el solo caminar por ahí vienen las náuseas rápidamente.

Carmen, una vecina de la Colonia Gabriel Leyva, afirmó que sus hijos ya han vomitado y han tenido diarrea por los constantes olores que hay en el lugar, caminan entre aguas negras y no pueden seguir así.

“Caminamos entre ríos y lagunas de aguas negras, ya tiene esto semanas así, y no podemos seguir, no queremos y no vamos a dejar de tapar la calle hasta que nos arreglen el problema”, avisó la vecina.