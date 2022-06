Alcalde Benítez Torres viaja solo a Florida, confirman

Aunque contemplaba que lo acompañara una Regidora como representante del Cabildo, finalmente el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres viajó solo a Miami Florida, para ver la planta de una empresa que pretende tratar la basura en Mazatlán para generar energía eléctrica, confirmó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

“Sí había invitación a Regidoras, pero no, decidieron no ir, va el Alcalde nada más, aquí están los Regidores, todos, que yo sepa no van funcionarios”, expresó González Zataráin, quien ante la ausencia del Alcalde por dos días funge como encargado del despacho de la Presidencia Municipal.

“Son dos días de permiso, es jueves y viernes”.

Precisó que el Presidente Municipal va en plan de trabajo y los gastos deben ser sufragados por la Comuna, pero él desconoce el tramite que hizo para ello.

De acuerdo con lo que manifestó públicamente en los últimos días, Benítez Torres dijo que acudiría a ver la planta de la empresa que tiene la intención de tratar la basura en este puerto para generar energía eléctrica y resolver así el problema del Basurón Municipal.

“Voy a ver y resolver ya de raíz el problema de la basura en Mazatlán, es una empresa muy importante en el mundo y que conocen muy bien los del Sindicato (del Ayuntamiento), porque va a recibir toda la basura y la va a transformar en energía eléctrica y saben cuánto le va a costar a la ciudad, nada, y saben cuánto cuesta hacer eso, decenas de millones de pesos”, subrayó Benítez Torres el pasado martes.

Reiteró que no se va a privatizar la basura y la recolección de la misma estará a cargo del mismo personal del Ayuntamiento mazatleco.

La mayoría de los viajes del Alcalde han sido cuestionados porque no ha logrado lo que anuncia previo a los mismos, como las 500 vacunas donadas y el vuelo directo Europa-Mazatlán.