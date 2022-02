Alcalde cesa a Fernando Mascareño como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Mazatlán; quería beneficios personales

El ex Diputado local Fernando Mascareño fue cesado como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán por no concordar con la Cuarta Transformación, quería beneficios personales y en su lugar fue nombrada la ex Regidora María Isabel Gamboa González, confirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“(El cese fue porque) no concordaba con la Cuarta Transformación en cuestiones que me empezaron a llegar aquí muchas denuncias de que querían beneficios personales y eso a nadie le permitimos”, continuó Benítez Torres.

“Es que hay denuncias, varias denuncias que llegaban a la ciudad de gente que quería beneficios personales, no para la ciudad y eso no va con la Cuarta Transformación, al que se diga de la Cuarta Transformación y está pensando como persona, no puede ser”.

Dijo no saber si se trata de casos de tráfico de influencias o cómo se clasifique lo que presuntamente cometía Fernando Mascareño, pero cortaron por lo sano.

“Probablemente pudiera ser tráfico de influencias, no sé cómo se califique, pero cortamos por lo sano y le dijimos tu ciclo se acabó, aquí queremos funcionarios diferentes”, continuó, “está en manos de la Secretaría, de (la Dirección) de los Asuntos Jurídicos, pero por lo menos ya no está aquí ni va a causar daños, no va a causar daños morales porque no estoy diciendo que haya robado, no, daños morales a menos no tenemos esos riesgos”.

“La verdad es que él quería beneficios personales cuando no es posible que pidas cosas personales a cambio”.

El Presidente Municipal expresó desconocer que Fernando Mascareño denunció al Municipio por su cese.

De la nueva directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, cargo contemplado en el organigrama de Oficialía Mayor, dijo que la ex Regidora Gamboa González es una persona que tiene un corazón transformador y es una mujer que ha aportado mucho a la ciudad.

“Es una gran mujer, la verdad mis respetos, para ponerla ahí es que conozco su capacidad, ya me lo demostró en tres años”, recalcó sobre la nueva directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán.