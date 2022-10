Alcalde de Mazatlán ajusta gabinete: se van directores de Cultura y Comunicación; definirán al Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Tras manifestar que integrará un Gobierno plural que incluirá a militantes del Partido Sinaloense, el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin confirmó cambios de titulares del Instituto de Cultura, Turismo y Arte, de Comunicación Social, y de Secretario del Ayuntamiento que está acéfalo.

Precisó que la baja de José Ángel Tostado Quevedo, surte efecto a partir de este jueves y ya nada más está atendiendo el proceso de entrega recepción que podría durar algunos días.

Los nuevos titulares de esa dependencia serán dados a conocer en la sesión de Cabildo a las 12:00 horas de este jueves, dijo.

También manifestó que se evalúa el desempeño de los demás titulares de área y en los próximos días se dará a conocer si habrá más cambios.

Tal es el caso de la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán y presidenta del Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal, Nayla Adilene Velarde Narváez.

En los demás días se anunciarán los demás cambios. Se prevé que en la sesión de Cabildo de este jueves tomen posesión los nuevos funcionarios, entre ellos Rafael Mendoza Zataráin, quien extraoficialmente sería el próximo Secretario del Ayuntamiento propuesto por el PAS.

Mendoza Zataráin ya tomó protesta como Secretario del Ayuntamiento durante la crisis política que se vivió al inicio del segundo trienio del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pero quedó sin efecto ya que finalmente el cargo recayó en el ahora Alcalde González Zataráin.

Desaseo financiero durante Tostado Quevedo al frente de Cultura

El 4 de abril de 2019, Noroeste publicó que tras la renuncia del cineasta Óscar Blancarte Pimentel del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ahora el director de Finanzas, José Ángel Tostado Quevedo, tomó las riendas de la paramunicipal, al ser nombrado encargado de despacho.

Ángel Tostado Quevedo era el funcionario que el ex director acusó, de manera pública, de tratos comerciales dudosos al interior de Cultura, incluso, que ha sido señalado por trabajadores por malos tratos.

Ese día, el entonces Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que el nombramiento se hizo en el Consejo, y desde hace unos días hay mando, esto mientras se nombra a un titular.Luego durante los años a cargo de Cultura, se sumaron las denuncia de opacidad y desaseo financiero dentro de la dependencia.

El pasado 8 de septiembre de 2022, los regidores del Ayuntamiento de Mazatlán pidieron el cese de José Ángel Tostado Quevedo del Instituto de Cultura de Mazatlán, tras señalar desaseo en finanzas.Ante las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública de 2019, por terminarse ya el presupuesto de 120 millones de pesos para este año y la petición de más recursos, se debe cesar o separar temporalmente del cargo al director dei Instituto de Cultura de Mazatlán hasta que se aclare el desaseo financiero en esa dependencia, demandaron regidores.

“Quien tiene la facultad de separar a los funcionarios es el Alcalde, pero si la Auditoría ha dicho que ha encontrado algunas observaciones, si ya sabemos que se gastó el presupuesto (de 2022), si ya sabemos que están solicitando ingresos, incluso se habla de recorte de personal, pues yo creo que el buen juez por su casa empieza y el recorte principal por el desorden que se generó sería el titular del Instituto de Cultura”, expresó el Regidor Martín Pérez, ese día de septiembre.

El edil panista reveló que hay 27 millones de pesos de adeudo a proveedores, lo que es una suma muy grande.Pérez Torres dijo que se está pidiendo una ampliación a 180 millones de pesos para cerrar el año en esa paramunicipal.

Detalló que el informe de la Auditoría Superior del Estado sobre el ejercicio 2019, muestra 26 resultados, 12 de éstos sin observación, y 14 con observación, por los cuales se emite una recomendación.

“Respecto a la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 671 mil 795.8 pesos por el pago de indemnización a personas de confianza, de honorarios y similares al salario sin contar con documentación justificable, pagos en exceso por concepto de prestación de servicios profesionales, incumplimiento en lo establecido en el contrato, pago de sueldos de personal”.

El Regidor por el Partido Sinaloense, Reynaldo González Meza, dijo que por todos es bien sabido la situación financiera del Instituto.

“Hay una frase la cual es muy coloquial que dice: ‘ves la tempestad y no te hincas’, es bien sabida la situación financiera en que se encuentra el Instituto de Cultura, cabe mencionar que ya no tiene ningún peso para pagar la nómina, absolutamente no tiene nada, de hecho se le han hecho transferencias en diferentes meses desde que se les acabó el recurso, en junio, julio y agosto”, continuó González Meza.

Precisó que en marzo ya había gastado 109 millones de pesos, prácticamente ya le quedaban nada más 11 millones para lo que restaba del año.“Se le han hecho (transferencias) extraordinarias ahorita por 16 millones de pesos, y él (Tostado Quevedo) está por una ampliación de presupuesto, si ese presupuesto se llegara a aprobar, llegaríamos a la suma de 62.5 millones de pesos (extras)”.Si se hace una suma con lo que ellos están solicitando, y los ingresos que ha tenido, el gasto que va a erogar el Instituto de Cultura es de más de 200 millones de pesos, expresó.

Cuestionó que se hayan empleado recursos, personal, y hasta las Reinas del Carnaval, en un evento en El Huajote, Concordia, de donde es originario, a cargo del erario mazatleco.

Ese pasado 8 de septiembre de 2022, circuló en redes sociales una fotografía donde el director de ese instituto, José Ángel Tostado Quevedo, de nueva cuenta viajó a la Ciudad de México, lo que generó polémica.