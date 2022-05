Alcalde de Mazatlán dice que ‘tiene en la mira’ a funcionarios que ‘no se ponen la camiseta’

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tiene en la mira dar de baja a algunos funcionarios de su administración si no se ponen la camiseta en la atención a los mazatlecos, entre ellos el director de la Operadora y Administradora de Playas.

“Lo hemos hecho constantemente (cambios en su equipo de trabajo), yo insisto, por ejemplo, si la gente, los directores siguen sin ponerse la camiseta se van a seguir yendo, yo quiero que trabajen como debe ser, es un compromiso con los mazatlecos”, continuó Benítez Torres.

“Sin embargo, yo mando a supervisar lo que ya había ordenado a los directores, y cuando veo que no cumplen, los jalo y les llamo la atención, aquí no nada más se trata de venir a hacer la chamba a medias, se trata de cumplir como debe ser, no te voy a decir cuáles, pero sí lo tengo, por eso personalmente yo voy a supervisar”.

Reiteró que no puede adelantar nada de cuántos titulares de área tiene en la mira, pero sí hay algunos y este mismo viernes se nombrará a la nueva directora del DIF municipal, pero no aceptó informar quién será, y al menos mientras él esté como Alcalde no volverán a existir presidentes honoríficos en el DIF de Mazatlán, esa figura no existe ni en la ley, es un nombramiento afectivo.

Benítez Torres reconoció que está valorando la posibilidad de cambiar al director de la Operadora y Administradora de Playas, Alberto Terrones, porque no se ha concretado lo que se quiere para Mazatlán.

“Lo primero que pedí desde que llegó era la remodelación de los ingresos a la playa en Olas Altas y no lo han logrado, el segundo fue instalar baños en toda la zona costera de Mazatlán porque vas a la playa y no hay baños, tampoco lo han logrado, ninguno de los que ha estado por eso he tenido que cambiar”, continuó el Alcalde.

“Ya en este pasa lo mismo, entonces en estos días vamos a dar un zarpazo, o se ponen a trabajar o se ponen a trabajar, aquí yo no ‘acuacho’ (cubro flojos, si yo trabajo 14, 15, 16 horas al día ¿por qué ellos no?”.