A tan solo 12 días de que se diera a conocer la lista preliminar de candidatos y candidatas por Morena en el estado, en donde se contempla a la actual secretaria de Turismo de Sinaloa Estrella Palacios Dominguez para ser aspirante a la Alcaldía de Mazatlán en las próximas elecciones, Édgar González Zataráin, el actual Alcalde de Mazatlán manifestó que ya le dio vuelta a la página y que ya no está interesado en participar.

”En lo que a mí compete, no en sí toda la lista, de mi participación yo le doy vuelta a la página, yo no quiero estar ya ni en una lista ni en la otra, yo en lo particular ahí la dejo en paz, no sé si será la lista o no será si se mueve o no se mueve, yo en lo particular, a mi participación, yo ya le dejo ahí”, expresó el Alcalde.

“Ya me asimilé, ya me hice a la idea de trabajar el resto de los meses que me restan como administración y ya me enfilé en eso, ya me enfoqué, entonces ya estoy estrictamente dedicado a eso, le damos vuelta a la página, yo lo dije desde aquella vez, pero hoy lo reitero ya ni me interesa estar en ninguna lista”, declaró el Edil.

En cuanto a los funcionarios públicos o trabajadores del municipio que deseen apoyar a alguna candidatura o sean elegidos para alguno de los puestos de elección popular o regiduría, González Zataráin los exhortó a hacer lo propio y separarse de su cargo antes de la fecha límite.

“Si salen agraciados, ya lo saben; aunque la ley lo contempla hasta el 3 de marzo, aun así para que le vayan ganando tiempo al tiempo mejor se vayan yendo a trabajar, ya lo saben ellos, los que se apuntaron, igual ya lo saben que tan pronto se defina obviamente tienen que dejar el espacio”, mencionó.

No me quita el sueño: Síndica Procuradora

Por su parte, la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, quien también realizó su registro para ser considerada para la Alcaldía, resaltó que el no haber aparecido en la famosa lista es algo que no le quita el sueño.