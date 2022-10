Alcalde de Mazatlán llama ‘ratas’ a trabajadores que dice que despedirá del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, comparó a trabajadores del Ayuntamiento, que dice que despedirá, con unas ratas, esto debido a que pensaban que saldría de la Presidencia.

El morenista, durante su discurso para la entrega de maquinaria para bachear, criticó fuertemente a aquellos que no confían en que terminará su mandato, es por eso que no los bajó de roedores.

“Acuérdense que cuando piensan que se va a hundir un barco, las ratas empiezan a brincar, y ya detecté unas ratas y ratones, que son los primeros que se van a ir; empezaron a hablar ‘al cabo El Químico ya se va’, no saben que todo me llega, así que va a aumentar el número de bajas”, mencionó.

“Todas esas estas que se acercaron porque querían vivir del presupuesto, se van a ir, y muchos me están oyendo, es que ya saben.

“Por eso estoy contento, se adelantaron a los hechos, hicieron cosa juzgada de algo que todavía no termina”.

Benítez Torres recalcó que se irá hasta el año 2024 y no antes.

“De mí se van acordar al terminar mi gestión, porque la voy a terminar, si Dios me lo permite, vamos a dejar un Mazatlán que nunca habíamos visto en la historia, gracias al equipo que me acompaña”, mencionó.

Benítez Torres mencionó que pondrá atención en el Sindicato del Ayuntamiento, dado que hay corrupción y grilla, sobre todo después de que se pidiera el cese del titular de Servicios Públicos Municipales, David Olmeda, por hacer una fiesta con temática del narcotráfico en plenas oficinas del Ayuntamiento.

“El Químico” solo hizo un “enérgico” extrañamiento a David Olmeda por la fiesta con apología al narcotráfico.

“Porque anuncio, van a venir bajas importantes de algunas directoras y directores que no traen la camiseta puesta, que se la pasan en grilla, que no asisten a eventos y que no son parte de este equipo , quien no quiera venir a sumar a esta ciudad ¿a qué vino?”, señaló el Alcalde sin dar nombres.

“Para que vino y pidió al Alcalde trabajar con él, por eso les decía de una reunión privada, tengo quién llega tarde, quién se va temprano, quién produce y quién no produce, así que les van a estar llegando mensajes míos de ‘preséntese en Presidencia’, y todos esos y esas se van, ya basta de cargar con problemas ajenos “, agregó.

“He decidido hacer demandas penales, como la que estamos haciendo, al sindicato, pero no a los sindicalizados, esto es pleito con sindicalizados, es pleito con el equipo que comanda a los sindicalizados, y él lo sabe, porque tengo pruebas, y tengo más cada día de la corrupción que impera”, añadió.