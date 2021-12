MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que ofrecerá una disculpa pública a los Toledo por el conflicto por una toma de agua a principios de su primer trienio en el estadio de beisbol “Teodoro Mariscal”, como lo recomendó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace unos días.

“Claro, yo siempre voy por el lado de la ley, nunca me van a encontrar fuera de la ley y yo tengo que cumplir (con lo que dice la recomendación), es mi obligación”, dijo Benítez Torres ante personal de medios de comunicación sobre dicha recomendación de la CEDH.



- ¿Para cuándo, Alcalde?

- Pues no sé, ni siquiera, acabo de enterarme ayer (jueves)... como les gusta poner, pero no caigo, no caigo.



Benítez Torres también manifestó que no le interesa ni opinar qué pueda hacer el juez que lleva el recurso legal para determinar lo referente a la concesión de dicho estadio actualmente operado por los directivos del Club Venados de Mazatlán.

“No me interesa ni opinar qué pueda hacer el juez, yo no soy nadie para juzgar a los jueces, lo que sí es que yo hago mi trabajo en recuperar el estadio y ellos hacen el suyo”, continuó.

Pero el Alcalde dijo desconocer cómo va el proceso legal para que el Ayuntamiento de Mazatlán recupere dicho recinto deportivo.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la CEDH emitió una recomendación en la que pide una disculpa pública, como reparación del daño, al Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por haber actuado con ilegalidad durante y posterior al corte de agua del estadio de beisbol “Teodoro Mariscal” y la intención de despojar a los empresarios del Club Venados de Mazatlán del inmueble del que hay un decreto de concesión.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2018, durante los primeros días de la primera administración del Alcalde Benítez Torres.

Actualmente continúa el litigio por la concesión del Estadio de Beisbol, sede de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.