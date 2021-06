$!Alcantarillas no se llenaron de basura, sino más bien de hojarasca; dijo Servicios Públicos

Quien incluso comentó que no cree que la basura encontrada en las alcantarillas y colectores durante las lluvias, hayan superado la tonelada.

Las coladeras y canales no se taparon tanto por basura, sino más bien por desechos de la naturaleza como hojas, maleza y diversas ramas, aseguró el director Servicios Públicos Municipales, Miguel Morales Lizárraga.

“Mayormente se vio hojarasca que eso no se puede evitar y la verdad me dio mucho gusto ver que no había tanta basura yo creo que la podemos medir en un 70 por ciento de materia natural de ramas y hojarasca, y un 30 de basura”.