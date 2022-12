Alista Seguridad Pública operativo para fin de año en Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública está afinando los operativos que se implementarán para las celebraciones de fin de año, informó Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la corporación Municipal.

Mencionó que lo que se busca evitar principalmente son los disparos al aire, así como los robos y accidentes viales.

“Está con prioridad la cuestión vial, la intención de realizar un operativo conjunto, que tenga que ver con evitar los accidentes y los decesos, y lo de los disparos al aire, ubicar a las personas que portan armas de fuego para detenerlas y ponerlas en disposición de la autoridad correspondiente”, sostuvo.

Barrón Valdez indicó que en los operativos de fin de año estarán trabajando los 365 elementos de la Policía Municipal, y que se coordinarán con las demás dependencias de seguridad pública.

“Son acuerdos que tienen mucho que ver con la coordinación, que tienen que ver con este fin de semana, los acuerdos más importantes son los operativos en conjunto que se van a realizar para inhibir el delito”, precisó.

En lo que a robos se refiere, el director de la SSPM manifestó que no se ha incrementado este delito en las fechas decembrinas, pero se están reforzando los puntos que suelen ser focos rojos en materia de inseguridad .

“Estamos bien, estamos trabajando en eso, no hay una incidencia alta, no hay afectaciones altas en esa cuestión, estamos tomando en cuenta como les he reiterado, con una que existe ya para nosotros son focos rojos, estamos trabajando en eso, por eso se refuerza todo lo que es cada uno de los sectores”, expresó.