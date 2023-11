El evento inició con los tradicionales Honores a la Bandera; seguido de la participación del alumno Jose David García Lizarraga, para dar la bienvenida y realizar peticiones al Alcalde; posteriormente un grupo de alumnos de tercer grado realizaron una representación de “La Maldición de la Malinche”, dirigidos por la maestra Onelia del Campo; y continuando con la presentación de la alumna Xóchitl Esmeralda, de primer grado, quien interpretó un solo de violín con temas como “Por ti volare”.

“Hoy en el marco de los festejos del 30 aniversario de nuestro plantel, no quisimos desaprovechar la ocasión para invitar a un Lunes Cívico a nuestro Alcalde, no me queda más que reiterarles la bienvenida y desearles que este Lunes Cívico sea placentero”, expresó el director del plantel, Enrique Ochoa Quiroz.