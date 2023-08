MAZATLÁN._ La Sonora Dinamita encabezará el elenco de la verbena que se realizará la noche del 15 de septiembre en la Plazuela República, en este puerto, para celebrar el 213 aniversario del tradicional Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Lo que está confirmado hasta el momento es la Sonora Dinamita y (la Banda) Santa Rosa y un artista local más, eso es lo que tenemos ahorita confirmado, se está buscando otra propuesta más y si se consigue bueno ahí lo anunciamos”, añadió González Zataráin en entrevista la mañana de este jueves momentos antes de participar en una caminata por el Día Internacional del Peatón.

“No va a demeritar, va ser un evento con buen nivel, estoy seguro que la gente va a quedar muy contenta porque se pretende hacer, además de eso, una gran verbena, es decir, que la cena sea para todo el pueblo, para toda la gente, vamos a cerrar las calles todo alrededor y establecer ahí mobiliario, mesas, sillas para que la gente antes de que empiece lo de el Grito tenga la oportunidad de disfrutar de tamales, de pozole, pues de todo lo que se va ofrecer ahí de manera gratuita”.

Precisó que los recursos para hacer este evento se están combinando con un pequeño presupuesto que tiene el Gobierno Municipal y la mayor parte son donaciones, se tienen ya 20 restaurantes y se tienen en puerta 10 más que van a participar, que van a ayudar con eso de los alimentos.

También dio a conocer que a la Comuna se le va ayudar hasta con lo del templete para la Sonora Dinamita, que son algunas donaciones que se han conseguido con algunas empresas que se dedican a eso, la respectiva empresa se está haciendo cargo de eso y al Ayuntamiento se le va a cobrar lo de los viáticos y algunas cosas de esas.

”Normalmente se tiene un cálculo de 3 mil personas, 2 mil 500, 3 mil personas es más o menos el estimado, porque el espacio no te da para más, se van a cuidar bien los accesos, tener bien resguardada toda la zona para que la gente no tenga problema de aglomeraciones ahí”, precisó el Presidente Municipal.

”Ya tuvimos dos reuniones ahí que estamos preparando con Tránsito, con Protección Civil, con Seguridad Pública todo lo que eso conlleva, el tema de la pirotecnia, entonces va estar bonito, va ser una fiesta de verdad”.

Informó que se tenía estipulado en un rubro poco más de 500 mil pesos para este evento y hay otros rubros que se van a anexar a través de Desarrollo Económico, que se llaman eventos especiales y se va hacer una mezcla de recursos, por lo que se contempla que costará poco menos de un millón de pesos este festejo porque la mayor parte van a ser donaciones.

”También igual estamos preparando para el desfile, igual vamos a hacer un desfile muy vistoso, no tan cansado, no tan pesado, no tan largo, el recorrido sigue siendo el mismo (en la Avenida del Mar, entre las avenidas Gutiérrez Nájera y De los Deportes), pero va hacer algo más dinámico”, añadió con relación al desfile del 16 de septiembre por 213 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.