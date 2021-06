Ana y Roberto apuestan por la inclusión social y laboral

Ana y Roberto son esposos con discapacidad visual, que de manera informada y reflexiva salieron a votar este 6 de junio en Mazatlán.

Ambos lo hacen porque saben que a través del voto se puede cambiar la realidad del País, pero informados, tienen las “armas” suficientes para reclamarle a los próximos gobernantes que cumplan con su trabajo, si consideran que no lo están haciendo como prometieron.

“Por eso me interesa votar, pero también para que las personas que tienen mi misma condición, voten, porque creo que es importante que hagamos valer nuestros derechos. Como personas con discapacidad también nosotros pagamos impuestos, también nos merecemos una inclusión laboral e inclusión educativa”, aseveró Ana.

Ella dice que para que los débiles visuales y personas con discapacidad sean tomados en cuenta, también deben participar en eventos cívicos de gran relevancia, como son las elecciones, pues de esta manera serán notorios entre las autoridades y demás ciudadanos para que sepan que los temas de interés político también son de su importancia.

Lamentó que en este proceso electoral, los contendientes se preocuparan más en atacarse y regresar temas del pasado al presente, situación que les molestaba tanto a ella como a su esposo, cada que lo escuchaban en los medios de comunicación.

“Tristemente y sin echarle a nadie, yo siento que hubo más ataques que propuestas. Realmente todos dijeron lo mismo y no explicaron cómo lo iban a hacer, además que no trataron de consensuar [...] Yo creo que tenemos que ver por el presente, él aquí y ahora, lo que pasó pasó, y de eso ya no vamos a poder cambiar muchas cosas”.

Roberto fue muy enfático en señalar que los legisladores y gobernantes se deben preocupar más en crear iniciativas que den fuentes de empleo a personas con capacidades diferentes.

“Todo se resume en que piensen en nosotros y haya más accesibilidad de trabajo, porque siempre he dicho: de nada sirve que nos den apoyos bimestrales, sino más bien que nos enseñen a hacer cosas para que nos den fuentes de trabajo”.

Roberto dijo que no logró votar debido a que su INE registra un domicilio en la Ciudad de México, así que debido a su circunscripción no pudo emitir su sufragio en Mazatlán.

Por fortuna, Ana sí tuvo la elección de escoger quiénes serán sus próximos representantes, pues acudió a la casilla de la colonia que le correspondía.