$!Analizan detalles del carril preferencial para transporte público en Mazatlán

Fernando Valdez Solano, presidente de Coparmex en Mazatlán, quien encabezó la reunión, detalló que las acciones inmediatas serán, delimitar los nuevos accesos, direccionar las franjas amarillas e instalar señalética para que los vehículos no se estacionen y sólo se utilice la zona exclusivamente para abordar y descender.

“Tenemos que ser generosos, tenemos que dar algo tuyo, un esfuerzo tuyo, que, si va en beneficio del bien común, vale la pena, si yo sigo pensando en forma individual en que yo soy primero y no me importa mi comunidad no vamos a poder avanzar para una comunidad más ordenada, tenemos que ser generosos”, concluyó.

¿Y cómo será el descenso y ascenso de adultos mayores?

Y mientras los integrantes y representantes de la Coparmex, Tránsito Municipal, Ecología y Medio Ambiente, Obras Públicas, Instituto Municipal de Planeación, Instituto Mexicano del Seguro Social, Alianza de Transportes, sostenían la reunión afuera del IMSS, decenas de personas se estacionaban en sus vehículos para bajar a derechohabientes que tenían citas en el Seguro Social.