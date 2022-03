Ante violencia contra mujeres, instituciones ‘caminan lento’, asegura Guerra Ochoa

La violencia contra las mujeres “sacude” y las instituciones a veces caminan más lentas que lo que la ciudadanía y las mujeres exigen, consideró la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa.

“Son dos cosas que me preocupan mucho, pero estoy más que preocupada, ocupada, pero me inquieta el tema de la violencia contra las mujeres, es un tema sin duda que nos sacude y sobre todo teniendo yo precisamente la característica de ser una mujer crítica de lo que se hacía dentro de las instituciones”, añadió Guerra Ochoa en entrevista.

“Estoy consciente que las instituciones a veces caminan más lento que lo que la ciudadanía y las mujeres pedimos, entonces obviamente que eso está sobre la mesa y por eso yo he dicho: yo no dejé el activismo, el activismo me lo llevé al Gobierno porque tenemos que sacudir las inercias y tenemos que dar resultados desde las instituciones”.

Agregó que se trabaja en ello, pero no todo depende de la Secretaría de las Mujeres, mover inercias, dar resultados en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública, en los propios municipios con los secretarios de Seguridad, en las policías municipales y estatales no es tan sencillo, en el Poder Judicial, pero se están jalando hilos para que las mujeres puedan tener resultados.

Al disertar la conferencia “Ejercicio del Poder y la Toma de Decisiones” la mañana de este sábado en el auditorio del Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán y auspiciado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, Asociación Civil, expresó que en 1960 solamente el 13 por ciento de quienes laboraban fuera del hogar eran mujeres, y en el caso de Sinaloa se llegó al 2021 con el 38 por ciento de la fuerza laboral de mujeres.

También expresó que al cerrar el siglo 20 la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, como el Congreso, en las gubernaturas y alcaldías, era bajo, por lo que se obligó a los partidos políticos a la apertura de género.

“Queremos espacios para las mujeres porque sabemos que las mujeres tienen la inteligencia, la creatividad, la capacidad y la fuerza para ejercer dignamente casi todos los espacios, todos los espacios de decisión, a veces mejor”, recalcó.

Recordó que en 2019 se realizó una reforma constitucional para que la paridad de género también sea en los gabinetes, para integrar 50 y 50 por ciento, pero algunos gobernadores y gobernadoras no están respetando la paridad total.

“Es tanta la resistencia que cuando les obligaron tener al menos 30 por ciento de mujeres para postularlas las mandaron a los municipios más chiquitos, a los menos poblados, a los municipios más pobres, pues esa resistencia sigue vigente, a los partidos políticos en Sinaloa todavía les parece que no hay una mujer que tenga la madurez, que tenga la entereza como para estar al frente de las alcaldías más grandes, hay y sigue habiendo resistencia”, reiteró Guerra Ochoa.