La dirigente del PRI en Mazatlán reprobó el registro como aspirante a la Presidencia Municipal del actual Alcalde, Édgar González Zataráin.

”Nos enteramos por los medios de comunicación que el sustituto de Mazatlán se registraba ahora para buscar la Presidencia Municipal de Mazatlán”, declaró José Luis Arreola Montoya, dirigente del PRI en Mazatlán.

”Para el PRI de Mazatlán en términos generales, antes teníamos un ‘Químico’ hoy tenemos ‘un cínico’ y la verdad no tiene vergüenza Édgar González al buscar ser otra vez Presidente Municipal de Mazatlán”, añadió

Arreola Montoya señaló que Edgar González dirige la administración más corrupta y opaca que ha tenido Mazatlán en cuanto a administración de función pública municipal.

“Tiene un desorden, no vemos que haya comprado patrullas, vemos semáforo descompuestos, vemos socavones y hoyos por todos lados y servicios públicos municipales decadentes”, acusó.

Resaltó que si Morena verdaderamente aplicara sus estatutos y principios de no robar, no mentir y no traicionar, no le hubiera permitido a Edgar Gonzalez registrarse el día de ayer en el proceso interno que está teniendo el partido debido a su supuesta participación en la firma en los documentos de la adquisición de las luminarias del caso Azteca Lighting.

“Es un cínico el alias ‘El firmas’, porque él también tiene que ver con el fraude de las lámparas y luminarias, no le ha aclarado aún a los mazatlecos a casi 10 meses sobre su firma, con algún grafólogo o con algún especialista, para nosotros esto es reprobatorio, es una vergüenza que le esté dando ‘atole con el dedo a los mazatlecos”, sentenció.

Sobre los aspirantes a la Alcaldía de Mazatlán por Morena

José Luis Arreola Montoya expresó que desearía que el partido de Morena elija a Édgar González Zataráin como su candidato a la Alcaldía de Mazatlán, “para pegarle una barrida y que ahí se acabe su carrera política”.

Del resto de los aspirantes dijo haber visto mujeres muy preparadas como la secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Dominguez o Elsa Bojorquez, a la cual le reconoció haber dado la guerra para bien durante su cargo como Sindica Procuradora en la administración de Luis Guillermo “El Químico” Benítez.

“De los otros hay mujeres muy preparadas, hay mujeres que son caras nuevas, yo les deseo el mayor de los éxitos, como Estrella y Elsa también ha dado la guerra ahí en Morena para bien, una mujer que batallo mucho con “El Químico”, que le puso demandas”, comentó el dirigente del PRI.

Morena tiene buenos candidatos, pero existe un desgaste de poder, no supieron hacer las cosas en cinco años y la gente cobrará la factura, comentó, por lo que, aunque también trae caras nuevas les va a pegar mucho el desgaste en la función en esta administración.

“Mazatlán fuera de los municipios, se cuece aparte, aquí en Mazatlán hemos probado todos los colores, hasta el PT ha ganado, aquí en Mazatlán no es por encuesta, aquí la gente se va a ir por la persona, si el PRI tiene un desgaste, pero lanza una cara fresca y oxigenada, puede ganar”, aseguró.

Al cuestionarlo sobre el registro del ex militante del PRI, Fernando Pucheta, dijo no estar pendiente e incluso tenerlo en el olvido después de su salida de las filas del partido

“No me acordaba de Fernando Pucheta, lo que haga Pucheta ya al PRI ya no le va ni le viene, vino aquí a hacer su escándalo, renunció, que el PRI no le debía nada, que le vaya bien, es lo único que te puedo decir”.

“Yo no lo vi registrándose el día de ayer, vi a Higuera, a la señorita Estrella, al señor Meny, al Pity, que son los cuadros que ellos traen, pero nosotros también les vamos a dar sorpresas en enero, van a ver, el PRI va por caras nuevas, mujeres u hombres, pero caras nuevas”, advirtió.