“Hoy en día se está volviendo un tema recaudatorio, ¿Por qué? Porqué la autoridad los para, Tránsito los para, y que no traes esto, dame la moto, oye que no traes aquello, dame la moto. ¿Se trata de ayudar al pueblo o afectarlo?. Por un lado dicen vamos ayudar a los que menos tienen, pero no es cierto, se la llevan afectando al que menos tienen. Yo lo digo como es los retenes de moto se van acabar, ya basta”, afirmó Romero, de acuerdo a un comunicado.