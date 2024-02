La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, anunció que dejará este cargo el próximo 29 de febrero para ir en busca de un puesto de elección popular en la entidad.

“Sí me voy el día 29 (del presente mes), ... esa es la razón (ir en busca de un puesto de elección popular), yo de todas maneras me voy, yo creo que no voy a regresar a la Secretaría y creo que voy a estar en otro espacio”, expresó Guerra Ochoa.

“Entonces espérense a que los partidos que toman las decisiones y quienes son quienes nos postulan lo hagan, yo en eso soy muy respetuosa de los tiempos, pero sí salgo porque voy a estar en un cargo de elección, por Morena (Movimiento de Regeneración Nacional)”.

Añadió que están por salir las listas locales, los resultados locales y ahí ya se conformará, pero ella se retira de la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.