Mario González, quien se declaró “ebrardorista”, externó que junto a la Diputada Guillermina Alvarado organizará la próxima visita del actual Secretario de Relaciones Exteriores a Mazatlán que se tiene planeada para el mes de junio

Dijo que el canciller es capaz de llenar eventos sin estar presente y sin recurrir al acarreo, ya que a lo largo de la República tiene lo que se requiere para darle el soporte, por lo que este fin de semana estará Guillermina Alvarado en Mazatlán, para ultimar detalles de la visita.

“A la hora de la toma de decisiones, de quién va a votar y por quién va a votar, considero que muchas personas ven a mi candidato como la mejor opción, por su capacidad, por su forma, por su manera de vivir y de vestir, un hombre honesto”, comentó Mario González Sánchez, ex delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán.

Mario González se declaró abiertamente “ebrardorista”, por lo que actualmente ha conformado un equipo que se encuentra trabajando fuerte para posicionar a Marcelo Ebrard.

Dijo que no tiene ningún pendiente y aseguró que vienen cosas buenas para este movimiento.

“Soy político, no lo niego, sigo siendo político, fui Diputado de la 63 legislatura, traigo el traje puesto de la política, pertenezco a Morena Progresista, quiero mucho a mi partido y en ocasiones hay controversias en que cada uno apoye a uno o a otro, cada quien tiene su ideología y sus preferencias, en el caso mío, yo abiertamente soy ‘ebrardorista’”, manifestó González Sánchez.

Destacó que aun cuando actualmente no se encuentra desempeñando ningún cargo público, tras bambalinas sigue teniendo un poder político muy fuerte.

No descartó que sea una mujer quien represente al partido en Mazatlán, todo dependería de los resultados de una encuesta y el posicionamiento que dicha mujer llegara a tener.

Dijo que considera a Alma Rosa Garzón, Emilia Guerra o alguna de las diputadas que actualmente desempeñan diferentes puestos y tienen cierto control.

“Aquí en la zona estaría Alma Rosa Garzón o Emilia Guerra o alguna de las diputadas que tienen un control, que actualmente están en diferentes puestos, no tengo encono de no apoyarla, si es un hombre también, no tengo encono, en realidad mi intención política no es para irme a una Presidencia”, aclaró.

Dijo no estar preocupado por los resultados de las encuestas, en donde cabe mencionar que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, se encuentra 10 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Una cosa es lo que digan las encuestas, las encuestas no votan, recordemos que en la primera ocasión cuando nuestro Presidente Andres Manuel López Obrador, decían que iba en empate técnico y en la verdad no fue ningún empate técnico, yo respeto todas las casas encuestadoras, se equivocaron en aquella época”, dijo.

“Ahorita no es confiable ninguna casa encuestadora, porque el día de hoy creo más yo en las redes sociales que en cualquier casa encuestadora, porque por lo regular se manejan de una manera muy ‘chayotera’, esa es la realidad”, agregó.