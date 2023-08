A partir de este jueves los integrantes de las alianzas de transportistas de carga ya no tirarán escombros en el Basurón Municipal de Mazatlán, lo harán en un terreno autorizado para ello en El Venadillo, dieron a conocer dirigentes de dichas agrupaciones.

”Para eso nos llamó, para hacernos la invitación a que todas personas que anden tirando basura en las periferias de la ciudad o calles que no son autorizadas que no lo hagamos para mantener una ciudad más limpia, todos los escombros”, expresó el presidente de la Agrupación de Transportistas de Carga de Mazatlán de la CNOP, José Francisco Lizárraga García.

”Va haber sanción para la persona que lo haga porque va a empezar a haber vigilancia sobre todo esa gente que anden haciéndolo de manera clandestina”.

Tras salir la mañana de este jueves de una reunión privada con el Alcalde Édgar González Zataráin, agregó que la sanción la aplicará el Municipio, la Dirección de Ecología o la dependencia que se encargue.

”Básicamente es para eso, hacernos la invitación a que nuestros agremiados no tiren basura en situaciones que no se deben, para mí me parece muy buen que mantengamos una ciudad limpia y sobre todo invitar a los ciudadanos a que no lo hagan, que se sumen a mantener una ciudad limpia”, continuó.

”Ahorita al Basurón no podemos tirar ya nada, hasta ahorita no lo sabíamos, nos lo acaban de informar, de hecho no lo vamos a hacer (seguir tirando escombros en el Basurón), se supone que tenemos unos tiraderos, ahí ya no sé si sean oficiales o no para acá para la zona de El Venadillo, hay unos tiraderos oficiales, de hecho ellos andan buscando un terreno donde los podamos hacer, sólo son escombros, situaciones de calles que se van a pavimentar, todo es escombro y tierra que se extrae de los cortes de las calles”.

También dijo que en dicha agrupación se tiene un 40 a 50 por ciento de trabajo actualmente, ya que aunque hay mucha obra por las lluvias baja mucho el trabajo para los cerca de 400 vehículos entre las dos agrupaciones de transportistas de carga que existen en Mazatlán.

Por su parte el dirigente de la Alianza CTM de Mazatlán, Roberto Raygoza Figueroa, dijo que esta disposición va favorecer mucho en la cuestión de que se van a regularizar a los camioneros para tirar en lugares específicos los escombros.

”Además se va evitar andar corriendo el riesgo en las calles, ahorita en la temporada de lluvias, de que los camiones se atasquen, de que pase algún percance, tradicionalmente lo llevábamos hacia el Basurón, a partir de hoy ya no vamos a poder hacer esa práctica porque no sé qué problemas tienen con la cuestión ecológica que ya no van a dejar tirar material sólido y líquido en el Basurón, únicamente la basura, a partir de hoy comienza el cierre del Basurón”, expresó Raygoza Figueroa.

”(Ahora llevarán los escombros) a los predios que están autorizados de manera particular en El Venadillo, ahí nos dieron la indicación en lo que el Alcalde se comprometió a conseguir un terreno donde esté autorizado y que esté en buenas condiciones para nosotros hacer los depósitos de material sólido”.