Aplicar la ley, la solución para mejorar seguridad en Mazatlán: Coparmex

La solución para mejorar la seguridad en este municipio y en Sinaloa es aplicar la ley para combatir la impunidad, y así quien comete un delito la pensará antes de intentar cometer otro, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Fernando Valdez Solano.

“La aplicación de la ley, no hay de otra, o sea, no tenemos qué inventar ninguna ley, no tenemos qué inventar el hilo negro, nada más con que se aplique la ley con eso yo creo que puede mejorar la situación de seguridad”, enfatizó Valdez Solano en entrevista momentos antes de que integrantes de dicha agrupación se reunieran la tarde de este miércoles con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega.

“Si tú te pasas un semáforo y no pasa nada, te pasas dos y no pasa nada, ¿al rato vas a pararte porque está el semáforo el rojo?, vas a seguir , ¿por qué?, porque ya se te hizo costumbre, pero si te pasas un semáforo y llegas a tu casa y ya tienes una infracción ahí, ya no te lo vas a volver a pasar, es exactamente lo mismo con las personas, si la ley se te aplica y recibes un castigo, la vas a pensar dos veces antes de robar”.

También expresó que actualmente ya no nada más se cometen asesinatos, ahora también se tienen las desapariciones de personas.

“La autoridad tiene que darle a la población la seguridad y la confianza de moverse con confianza, no tener el miedo de moverse”, reiteró.

Además, recordó que el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dijo que cuando alguien vaya a retirar una importante cantidad de dinero, le avise al Policía para que lo acompañe brindándole seguridad.

“Se le agradece, que bueno que haya ese ofrecimiento, pero esa no es la solución, la solución es el que tú, él, se puedan mover a donde quieran con la tranquilidad de saber que vas a salir y vas a llegar bien”, subrayó el dirigente empresarial.