a) No haber sido sancionado mediante procedimiento de la Comisión de Honor y Justicia o el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Mazatlán, en los últimos diez años.

b) Que los 25 años o más carrera policial, los haya desempeñado en las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán.

c) Ser policía operativo con 25 años o más de servicio.

d) Ser policía tercero y no haber recibido grado en los últimos 12 años de servicio.

González Zataráin destacó la importancia de esta modificación para aquellos elementos de seguridad pública que no han recibido un solo grado en su carrera.

“Con esta aprobación que este cabildo y este trabajo que se hizo encabezado por el Regidor Martín Pérez Torres, obviamente veremos reflejado un beneficio para todos aquellos trabajadores de Seguridad Pública y Tránsito y Policía Municipal, y para aquellos que tienen, aunque tengan un grado pero que tengan por lo menos doce años no han recibido también tengan la oportunidad de otorgar de manera automática, quiero dejar presente que esto es un hecho inédito en Sinaloa y yo creo que si no me equivoco en el país”, expresó González Zataráin.

Las modificaciones del artículo 107 del reglamento de la secretaría de seguridad pública, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.