”Es en el paquete de Obra en donde habremos de analizar el gasto de los cerca de 390 millones de pesos y en donde va el grueso (de la Obra Pública) y lo decíamos ayer, la Cancha Martiniano Carvajal, graderías en la Toledo Corro, obras (en materia deportiva que el Municipio hará directamente y por qué las hará el 19:25 y por qué las hará el Municipio como obra, porque el INDEM (Instituto Municipal del Deporte) no puede hacer ese tipo de obras, no está permitido por ley”.

Ya en entrevista el Alcalde manifestó que fueron entre 7 a 6 reuniones de análisis y discusión para buscarle solución al tema presupuestal, los temas de incrementos salariales, el aumento inflacionario, el aumento para salarial para policías y personal sindicalizado, así como el aumento del 20 por ciento para quienes estaban al límite del salario mínimo, todo repercute en más de 100 millones de pesos en materia de gasto.

”Entonces qué hacer cuando tienes un montón de gasto de ese tipo, pues buscar cómo reducir algunos otros, se ha reducido, se redujeron temas que para nosotros no son de la mayor importancia, que ya no deberían de estar algunos de ellos, como por ejemplo el tema de la reducción en el gasto de los apoyos que manera discrecional se daban desde Presidencia, se acordaban 10 millones de pesos para ello, eran apoyos para la gente que venía y solicitaba, que eran a través de Presidencia, de Bienestar y del DIF, entonces era a través de tres ventanillas y acordamos dejar una sóla ventanilla, yo en lo particular no usé ese recurso en el 2023 y lo derivamos hacia el medicamento me acuerdo”, continuó González Zataráin, tras confirmar la salida del director administrativo de Cultura, Rodolfo Cardona, por aspiraciones políticas, y fue sustituido por Janneth Scot.

”O temas como por ejemplo Cultura que tiene que transitar más a ser autosuficiente o autofinanciable, ya lo demostró cómo después de 176 millones de pesos (en el 2022) con 97 millones de pesos alcanzó para cerrar el año bien sin problema, con pagos de aguinaldo, con pagos de todo, incluso con pago de unos proveedores, entonces algunos ajustes que hemos venido haciendo”.

Precisó que de los cerca de 390 millones de pesos para obra pública en el 2024 no alcanza para atender la problemática del drenaje que de manera prioritaria para el siguiente año requiere de unos 600 millones de pesos, por lo que se atenderá con apoyo de los gobiernos del Estado y Federal.

”Lo dijo el Gobernador muy claro que nos iba apoyar mucho con el tema del recurso para el tema del drenaje, porque tampoco podemos descuidar lo otro, en este caso decíamos que podíamos transitar más, menos con 600 millones de pesos (de los mil 200 millones que se requieren en total), si hacemos un gran ejercicio de recurso conjunto y por etapas, porque tampoco terminarías en el año los mil 200 millones de aterrizar”, añadió.

”Lo que sí es cierto, porque vas a ver rubros en porcentajes va llevar la mayor parte el tema del drenaje, creo que arriba del 30 por ciento se va ir al tema del drenaje (de los 390 millones de pesos en total para obra pública) si así lo aprueban los regidores y obviamente no se pueden descuidar otras áreas, cómo descuidas el tema del bacheo, o cómo descuidas el tema de los servicios de electrificación, agua potable, algunas colonias, algunas áreas, no las puedes descuidar, tienes que atenderlo, pero la mayor urgencia es el tema de drenaje”.

Dio a conocer que el 4 de enero se reunirá el Cabildo con personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y con los integrantes del Comité de Obras para discutir y decidir qué obras se realizarán para el 2024 con los 390 millones de pesos aprobados para ese rubro.