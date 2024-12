$!Aracely clama por el regreso de su hijo Roisser Alan, privado de su libertad la madrugada del 8 de diciembre

“Pido a las autoridades que nos ayuden, yo no busco ningún culpables, yo solamente quiero a mi hijo de regreso, lo pido como madre. ¿Sabe lo que significa no tener a mi hijo conmigo? Solo pido a Dios y a la Virgen que me regresen a mi hijo, porque mi hijo es un niño bueno, lo necesito”.

Con las lágrimas, Aracely recuerda que su hijo Roisser Alan era una persona responsable, que trabajaba y estudiaba, por lo que no entiende por qué se lo llevaron. Implora también a las alturas para saber el motivo de esta triste situación.

“Todos necesitamos a nuestros hijos aquí de vuelta, por favor, ayúdennos. Estamos gritando para que regresen a nuestros hijos. Él (su hijo) es un niño que estaba estudiando universidad y estaba trabajando. No es justo señor, te pido, te imploro que me regresen a mi hijo, por favor. No voy a buscar culpables, no quiero buscar culpables, solo quiero a mi hijo de regreso”.

FICHA DE DESAPARICIÓN DE ROISSER ALAN

Roisser Alan Moreno Solano de 22 años, 1.82 metros, tez blanca y complexión robusto, desapareció el 8 de diciembre de 2024 portando una playera a rayas color negro, blanco y café, así como shorts en color negro. Sin tatuajes, ojos pequeños color miel, cabello corto y lacio, color castaño oscuro, boca mediana, labios gruesos y cejas semi pobladas.

La última vez que Roisser Alan fue visto fue hace dos semanas, aproximadamente a la 1:00 horas cuando se le vio en la Colonia Benito Juárez de Mazatlán, Sinaloa.