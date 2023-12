”Recordemos que Mazatlán tiene un déficit muy alto, no cumplimos con la media nacional del 1.8 por ciento por cada mil habitantes y estamos haciendo un gran esfuerzo, nos faltan ya poco más de 200 elementos, pero hemos venido ahí ya con todo este mecanismo de las convocatorias para obtener más elementos de manera contínua, hoy se acaban de completar apenas 100 nuevos elementos entre los que egresaron de la Academia y algunos otros que se reincorporaron o regresaron a la corporación porque ven condiciones para regresar, que tenían bajas limpias”, continuó.

Agregó que aproximadamente el 20 de este mes se realizará la entrega de las 70 patrullas que se adquirieron tanto de camiones y autos, como de motocicletas, no se pudo antes por los trámites de documentación, para fortalecer no nada más este operativo sino el trabajo de la SSPM y se ha reiterado que también ha ido creciendo el número de elementos que se han estado integrando primero a la Universidad del Policía y después de seis meses ya ingresan como policías en este puerto.

”El propósito es que ésto vaya fortaleciendo día con día, que vaya creciendo, que demos seguridad por supuesto a la ciudadanía, pero también que le demos seguridad al comercio, al turismo, que le demos mayor fortaleza y seguridad al empresariado y por supuesto, insisto, al tema del grueso de la población donde de pronto repuntan los asaltos, donde de pronto repuntan los robos a casa habitación”.

Recalcó que esos son temas que se tienen que atender de manera permanente y puntual.

”Tiene una característica especial en materia de seguridad pública el Secretario Othoniel que es que no ocultamos cifras, no tiene sentido estar tratando de ocultar lo que pasa en materia de seguridad, por supuesto los delitos de alto impacto afortunadamente se han mantenido, no ha crecido y eso es bueno para Mazatlán como puerto turístico”, reiteró el Alcalde.