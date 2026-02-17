$!Arranca la avanzada comercial del segundo desfile del Carnaval 2026

Con un malecón a tope de fiesta, júbilo y algarabía, en punto de las 15:30 horas salió la avanzada comercial de todos los patrocinadores, dando así inicio al segundo desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”.

Acompañados por la inigualable música de banda, los primeros vehículos de la avanza publicitaria arrojaban sus productos a la gente más animada, mientras bailaban y ponían el ambiente desde lo más alto del desfile.